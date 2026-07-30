УЄФА шукає суперника Інфантіно на посаду президента ФІФА – джерело

Серед кандидатів – очільник одного з топ-клубів європейського футболу

Європейський футбольний союз (УЄФА) обговорює кандидатуру опонента Джанні Інфантіно на виборах президента ФІФА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Бена Джейкобса.

За інформацією джерела, серед кандидатів найбільший авторитет має президент французького «Парі Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаїфі, який має прихильність серед членів Союзу європейських футбольних асоціацій. Однак, наразі катарський бізнесмен не має наміру балотуватися. Його намагаються переконати одразу декілька футбольних асоціацій, проте поки Аль-Хелаїфі не змінив свого рішення.

Нагадаємо, УЄФА цього тижня проведе екстрену нараду через ініціативу Міжнародної федерації футболу (ФІФА) щодо продажу частки комерційних прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам. Дії президента ФІФА Джанні Інфантіно викликали нову хвилю обурення в УЄФА, а сама організація може вдатися до бойкоту чемпіонатів світу, якщо Інфантіно не відмовиться від своїх намірів.

Таким чином УЄФА відреагував на матеріал видання The Times, яке оприлюднило плани ФІФА щодо створення комерційної організації з метою продавати частки у чоловічому та жіночому мундіалях приватним інвесторам.

Крім цього, президент ФІФА Джанні Інфантіно після останнього президентського терміну може отримати посаду «комісара» і вдесятеро збільшити доходи, тоді як організаційні зміни можуть позначитися й на майбутньому форматі мундіалю.

У відповідь на матеріали ЗМІ в УЄФА заявили, що «надзвичайно серйозно» ставляться до новин і звинуватили керівництво ФІФА в тому, що ті «перейшли межу».

«Це переходить межу, яку керівні організації футболу ніколи не мають перетинати. УЄФА ставиться до цього надзвичайно серйозно. Так само має ставитися кожна національна футбольна асоціація. Як і кожна залучена сторона: ліги, клуби, гравці, фанати, уряди країн та всі, хто піклується про майбутнє футболу.

Душа та управління футболом – це не активи для торгівлі. Особливо за нульової прозорості стосовного того, хто виграє фінансово. Ніхто з нас не володіє футболом. Він не належить ФІФА для продажу», – йдеться у повідомленні.