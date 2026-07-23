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Стали відомі причини, які перешкоджають Гвардіолі очолити збірну Італії

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Стали відомі причини, які перешкоджають Гвардіолі очолити збірну Італії
Хосеп Гвардіола досі не ухвалив рішення стосовно продовження тренерської кар’єри
Скріншот

Екстренер «Манчестер Сіті» має обставини, через які не поспішає підписувати контракт

Перемовини між Федерацією футболу Італії та Хосепом Гвардіолою щодо призначення головним тренером національної збірної опинилися під загрозою зриву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, італійська сторона готова запропонувати іспанському фахівцеві зарплату близько 10 млн євро на рік. Водночас сам Гвардіола розраховує отримувати майже вдвічі більше, що суттєво ускладнює переговори.

Окрім фінансового питання, важливу роль відіграють і особисті обставини. Після десяти років роботи в «Манчестер Сіті» 55-річний тренер має намір взяти паузу та присвятити більше часу родині. Саме це вважають головною причиною, через яку тренер не поспішає повертатися до роботи.

Нагадаємо, екскерманич англійського «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола зустрівся з представниками Італійської федерації футболу. Іспанський тренер нібито провів кілька раундів переговорів щодо роботи з національною командою Італії. Він мав зустрічі з технічним директором федерації Паоло Мальдіні та радником організації Леонардо Араужо. Дует функціонерів переконував Гвардіолу очолити «Скуадру Адзурру».

Альтернативними кандидатами на вакантну посаду залишаються місцеві фахівці. Шанси стати головним тренером збірної Італії зберігають Роберто Манчіні й Андреа Пірло. Натомість Антоніо Конте, вочевидь, вибув із кола претендентів.

Гвардіола після сезону 2025/26 покинув «Етіхад». На чолі «Манчестер Сіті» він провів 10 років і завоював 20 трофеїв із «містянами». Зокрема, іспанець виграв шість титулів англійської Прем'єр-ліги та тріумфував у Лізі чемпіонів 2022/23.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Хосеп Ґвардіола

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