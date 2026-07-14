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«Карпати» продали чергового футболіста в європейський клуб

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Карпати» продали чергового футболіста в європейський клуб
Стеніо грав за «Карпати» з літа 2024 року
фото: ФК Карпати

Стеніо гратиме за клуб італійської Серії B «Модена»

Львівські «Карпати» офіційно оголосили про відхід бразильського півзахисника Стеніо, який продовжить кар'єру в італійському клубі «Модена». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Карпат».

На офіційному сайті львів'ян повідомляється, що вони досягли згоди щодо трансферу Стеніо до «Модени». Деталі угоди наразі не розголошуються, проте італійський клуб придбав 100% прав на 23-річного вінгера.

Стеніо перейшов до «зелено-білих» влітку 2024-го року. За даними сайту Transfermarkt «Карпати» придбали його з «Крузейру» за 200 тисяч євро. Загалом за «Карпати» в рамках УПЛ вінгер провів 20 матчів, а також зіграв два поєдинки в Кубку України.

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Публикация от ФК Карпати Львів 🇺🇦 (@karpaty.lviv)

«Модена» виступає у італійській Серії В. У минулому сезоні чемпіонату Італії команда посіла шосту сходинку, набравши 55 очок після 38 зіграних матчів.

Нагадаємо, півзахисник львівських «Карпат» Бруніньйо перейшов у «Маккабі» з Хайфи. Бразилець уклав із багаторазовим чемпіоном Ізраїлю контракт на три роки. «Леви» отримали за атакувального хавбека орієнтовно 1,6 млн євро. Бруніньйо провів у чемпіонаті України два сезони.

«Відтепер у Бразилії у вас буде ще один уболівальник. Я стежитиму за клубом здалеку, вболіватиму за успіхи команди та бажатиму, щоб цей клуб і надалі зростав і досягав усього, на що заслуговує. Щиро дякую за все!» – написав півзахисник у прощальному листі.

Бруніньйо в минулому сезоні зіграв 27 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав дев'ять голів і п'ять результативних передач. Загалом у футболці «Карпат» бразилець провів 52 поєдинки (17 м'ячів, вісім асистів).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати ВК «Модена»

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