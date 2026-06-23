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РФ анонсувала обмін полоненими з Україною

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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РФ анонсувала обмін полоненими з Україною
Російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова заявила, що новий обмін полоненими між Україною та РФ може відбутися незабаром
фото: росЗМІ

Під час майбутньої процедури може відбутися особиста зустріч омбудсменів двох країн

У Росії заявили про підготовку нового обміну полоненими та цивільними особами з Україною. За словами російської уповноваженої з прав людини Яни Лантратової, відповідний захід може відбутися вже найближчим часом. Про це вона повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Лантратова зазначила, що під час майбутнього обміну планується її особиста зустріч з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем.

«В найближчий час відбудеться ще одна особиста зустріч [з омбудсменом України Дмитром Лубінцем]. Наша зустріч буде відбуватися під час обміну військовополоненими та цивільним населенням», – сказала Лантратова.

Інших подробиць щодо можливої дати проведення обміну, кількості людей або його формату російська сторона наразі не навела. Водночас офіційних підтверджень щодо підготовки нового обміну від української сторони наразі не надходило.

Нагадаємо, 5 червня Україна провела черговий обмін полоненими з Росією. Тоді додому повернулися 185 захисників та один цивільний. Серед звільнених були оборонці Маріуполя та «Азовсталі», а також військовослужбовці, які брали участь у бойових діях на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.

До слова, важливу роль у проведенні останнього обміну полоненими між Україною та Росією відіграли Сполучені Штати Америки та Об'єднані Арабські Емірати. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що саме міжнародні партнери допомогли реалізувати звільнення українських громадян із російського полону. 

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Теги: Україна росія обмін обмін полоненими

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