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Атака на нафтобазу в Краснодарському краї: чим важливий об'єкт для РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на нафтобазу в Краснодарському краї: чим важливий об'єкт для РФ
Спалахнули три резервуари
фото: скриншот з відео

Полтавська нафтобаза виконує функцію ключового розподільчого вузла між нафтопереробними заводами

У Краснодарському краї РФ після атаки дронів спалахнула нафтобаза у станиці Полтавській. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

За даними місцевих, наразі горять три резервуари нафтобази.

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АТ «Полтавська нафтобаза» є важливим логістичним центром, що здійснює приймання нафтопродуктів від нафтопереробних підприємств та їх подальше постачання до мереж автозаправних станцій і споживачів у Краснодарському краї та Республіці Адигея. Резервуарний комплекс підприємства налічує 28 ємностей загальним обсягом близько 15 тис. кубометрів. Нафтобаза розташована приблизно за 80 км від Краснодара та орієнтовно за 385 км від лінії бойових дій.

Підприємство забезпечує пальним Краснодарський край, Республіку Адигея та власну мережу АЗС під брендом PNB, яка включає 34 традиційні та дев'ять багатопаливних заправних станцій. Асортимент продукції охоплює бензин марок АІ-92 і АІ-95, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут та скраплений газ.

Спалахнула нафтобаза у станиці Полтавській
Спалахнула нафтобаза у станиці Полтавській
фото: соцмережі

Хоча Полтавська нафтобаза не займається переробкою нафти, вона виконує функцію ключового розподільчого вузла між нафтопереробними заводами, зокрема підприємствами «Лукойлу», та кінцевими споживачами. Через об'єкт проходять значні обсяги бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших видів нафтопродуктів.

З огляду на це, будь-які перебої в роботі нафтобази можуть спричинити тимчасові труднощі з постачанням пального в Краснодарському краї та Адигеї, а також вплинути на забезпечення паливом об'єктів військової та транспортної інфраструктури на півдні Росії. Краснодарський край відіграє важливу роль як тиловий регіон у забезпеченні російських військ. Через його територію проходять основні маршрути транспортування пального та матеріально-технічних ресурсів для угруповань, що діють на південному та східному напрямках фронту.

Зауважимо, що 16 червня ця сама нафтобаза вже горіла після нічного рейду безпілотників – тоді до гасіння залучили 32 особи і сім одиниць техніки, трасу між станицею та хутором Трудобеліковським тимчасово перекрили. Ще раніше, 6 червня, атакували філію тієї самої компанії в Усть-Лабінську – пожежа охопила близько 5 тис. кв. метрів.

З початку 2026 року Краснодарський край зазнав понад десяти ударів по нафтовій інфраструктурі, зокрема чотирьох ударів по Туапсе, атаки на нафтобазу в Новоросійську та об'єкти в Лабінському районі.

Нагадаємо, у станиці Полтавській Краснодарського краю вдруге за червень спалахнула нафтобаза після удару безпілотників.

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Теги: нафта росія війна

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