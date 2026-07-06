Скелелази Ільчишин та Ткач здобули історичну нагороду на змаганнях у Польщі

Польський Краків приймав турнір World Climbing Series, який відкрив нову сторінку в історії швидкісного скелелазіння

Українські скелелази Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач здобули історичні бронзові нагороди в естафеті на швидкість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Польський Краків приймав турнір World Climbing Series, який відкрив нову сторінку в історії швидкісного скелелазіння. Саме тут уперше на міжнародних змаганнях цієї серії використовували чотиридоріжкову стінку, а також дебютувала естафета на швидкість – дисципліна, яка раніше була представлена лише на Всесвітніх іграх і нині розглядається як одна із майбутніх основних дисциплін.

У кваліфікації український дует показав четвертий результат серед усіх команд та найкращий серед європейських збірних – 10,31 секунди, встановивши рекорд Європи. У фіналі за бронзу українці впевнено випередили команду Індонезії та піднялися на історичну третю сходинку п'єдесталу пошани в естафеті на швидкість на турнірі World Climbing Series.

Для Григорія Ільчишина це вже друге рекордне досягнення сезону: у травні під час етапу World Climbing Series у китайському Вуцзяні він встановив новий рекорд Європи в особистих змаганнях – 4,841 секунди.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.