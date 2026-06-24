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У США олімпійський чемпіон був затриманий за зберігання наркотиків

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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У Міллера було виявлено пакет із галюциногенними грибами вагою 4,1 грама

Прокуратура штату Айдахо (США) затримала чемпіона Олімпійських ігор – 2010 року американського гірськолижника Боде Міллера за зберігання наркотичних речовин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TMZ.

Зазначається, що у Міллера було виявлено пакет із галюциногенними грибами вагою 4,1 грама.

Повідомляється, що гірськолижник знав про нелегальність виявленої речовини. Прокуратура звинуватила спортсмена за двома пунктами – за зберігання наркотиків та засобів для їхнього вживання. Спортсмен свою провину не визнав.

Міллер вніс заставу у розмірі $5 тис. і був звільнений з-під варти. Попереднє слухання у справі призначено на 29 липня.

Нагадаємо, Росія знайшла пропаганду наркотиків у книгах Леніна та Маяковського.

Йдеться про книги «Війна і мова» Маяковського та «Ослиний міст» Леніна. Рішення про маркування творів пов’язане із законом про пропаганду наркотиків.

З 1 березня почали діяти поправки до закону «Про наркотичні засоби та психотропні речовини», які запроваджують кримінальну та адміністративну відповідальність за поширення творів із згадкою про наркотики.

Міністерство цифрових технологій Росії затвердило порядок маркування таких книг. Згідно з правилами, попередження має розміщуватися на обкладинці видання.

Теги: наркотики гірські лижі спорт

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