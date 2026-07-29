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Ще одна країна НАТО перейме український досвід боротьби з дронами

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ще одна країна НАТО перейме український досвід боротьби з дронами
Йдеться також про співпрацю у сфері тактичного управління сухопутними військами та кіберсилами
фото з відкритих джерел

Мирослав Главач: Чехія не може залишатися німою, глухою та сліпою

Чехія розширює обмін досвідом з Україною у сфері протиповітряної та антидронної оборони, а вже цього тижня заплановано телефонну розмову начальників генштабів двох країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на чеське видання České Noviny.

Про що домовляються начальники генштабів

Начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії Мирослав Главач заявив, що країна активно переймає українські напрацювання у сфері протиповітряної та антидронної оборони. Про це він сказав у виступі перед Комітетом Сенату з питань закордонних справ, оборони та безпеки.

За словами Главача, цього тижня заплановано відеоконференцію з новопризначеним начальником Генштабу ЗСУ Ігорем Скибюком, під час якої сторони визначать формат подальшої співпраці.

«І, звичайно, на робочому рівні експертів та командирів нижчого рівня також обмінюються інформацією з досвіду ведення війни в Україні, щоб ми також могли впровадити частину цього досвіду в наші можливості. Ведення війни постійно розвивається, і ми не можемо залишатися німими, глухими та сліпими», – сказав керівник Генштабу Збройних сил Чехії.

Які напрями співпраці розглядають

Главач пояснив, що Чехія прагне впровадити український досвід у власну систему захисту від безпілотників і розвитку протиповітряної оборони. Йдеться також про співпрацю у сфері тактичного управління сухопутними військами та кіберсилами.

Раніше Чехія вже підтвердила готовність ділитися технікою для боротьби з дронами: президент Петр Павел анонсував передачу Києву легких штурмовиків Aero L-159 ALCA для перехоплення «шахедів», а на території Чехії налагоджено виробництво українських розвідувальних та ударних дронів для потреб ЗСУ.

Посадовець також зазначив, що минулого тижня провів переговори з українським послом та військовим аташе, які передали чеській стороні перелік потреб для підтримки України – зокрема, щодо протиповітряної оборони, а також забезпечення військових пайками та іншими засобами.

Останнє слово – за урядом

Водночас Главач наголосив, що будь-які рішення про надання Україні допомоги ухвалює виключно чеський уряд: армія лише передає міністру оборони пропозиції української сторони, а той згодом виносить їх на розгляд кабінету міністрів.

Нагадаємо, вже не вперше рішення про військову допомогу Україні впираються в позицію чеського уряду: коаліційні партії заблокували продаж Києву літаків L-159, пояснивши це потребами власної армії.

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Теги: армія Чехія партії президент перехоплення переговори Петр Павел обмін

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