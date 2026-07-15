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Бідний прокоментував ініціативу щодо призупинення фінансування МОК з боку ЄС

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Бідний прокоментував ініціативу щодо призупинення фінансування МОК з боку ЄС
Бідний: Захист доброчесності міжнародного спорту сьогодні означає захист принципів справедливості

Бідний: Мовчання і бездіяльність лише заохочують агресора

Міністр молоді і спорту України Матвій Бідний прокоментував ініціативу дев'яти країн ЄС, які пропонують позбавити МОК фінансування. Про це повідомляє «Главком».

«Спорт не може бути поза політикою, коли йдеться про людські життя та міжнародне право. Україна вдячна Естонії, Данії, Фінляндії, Латвії, Литві, Нідерландам, Польщі, Румунії та Швеції за їхню принципову позицію у відповідь на рішення МОК скасувати санкції щодо Олімпійського комітету росії.

Закликавши до призупинення фінансування МОК з боку Європейського Союзу, ці держави надіслали чіткий сигнал: не може бути повернення до звичної співпраці, поки росія веде загарбницьку війну проти України та використовує спорт як інструмент державної пропаганди.

Дякуємо урядам цих країн за лідерство, послідовність і непохитну відданість цінностям, на яких ґрунтується європейський спорт.
Закликаємо всі держави-члени ЄС долучитися до цієї ініціативи. Захист доброчесності міжнародного спорту сьогодні означає захист принципів справедливості, відповідальності та поваги до міжнародного права.

Мовчання і бездіяльність лише заохочують агресора. Європа має залишатися єдиною у захисті своїх цінностей», – зазначив Бідний.

Як повідомлялося, дев'ять країн ЄС звернулися до Європейської комісії з пропозицією виключити Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та міжнародні федерації, які допускають росіян та білорусів на міжнародні змагання, із програм фінансування Євросоюзу.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: Матвій Бідний Європейський Союз спорт МОК

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