Снігур програла безпрапорній тенісистці в першому колі Відкритого чемпіонату США

Україна втратила чергову представницю в основній сітці мейджора

Українська тенісистка Дар'я Снігур поступилася нейтральній росіянці Діані Шнайдер у першому раунді US Open. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті з конкуренцією не склалося. Снігур не змогла взяти жодного очка. Вона однаково невдало діяла і на власних, і на чужих подачах. Як наслідок, Шнайдер повісила «бублик» за 21 хвилину.

Не відразу пішли справи в другій партії. Безпрапорна тенісистка з брейком швидко окреслила намір піти у відрив (3:1). Тим не менше, Снігур змогла повернутися у поєдинок.

Українка з двома взятими подачами «нейтралки» навіть вирвалася вперед (4:3). Однак, втримати заданий темп Снігур не вдалося. Вона програла три гейми поспіль, зокрема двічі на власних подачах, і покинула турнір.

US Open. Одиночний розряд, перший раунд

Дар'я Снігур (Україна) – Діана Шнайдер (нейтр., 15) – 0:6, 4:6

До слова, раніше Еліна Світоліна впевнено пробилася у другий раунд US Open. У першому колі найсильніша вітчизняна тенісистка розібралася з аргентинкою Соланою Сьєррою. Свій стартовий матч виграла й Марта Костюк.

Нагадаємо, цьогоріч на US Open розіграють рекордний призовий фонд. Найсильніші тенісисти планети разом зароблять 108 млн доларів. Зокрема, переможці в одиночних розрядах збагатяться на 5,5 млн «зелених».