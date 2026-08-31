Снігур програла безпрапорній тенісистці в першому колі Відкритого чемпіонату США
Україна втратила чергову представницю в основній сітці мейджора
Українська тенісистка Дар'я Снігур поступилася нейтральній росіянці Діані Шнайдер у першому раунді US Open. Про це повідомляє «Главком».
У першому сеті з конкуренцією не склалося. Снігур не змогла взяти жодного очка. Вона однаково невдало діяла і на власних, і на чужих подачах. Як наслідок, Шнайдер повісила «бублик» за 21 хвилину.
Не відразу пішли справи в другій партії. Безпрапорна тенісистка з брейком швидко окреслила намір піти у відрив (3:1). Тим не менше, Снігур змогла повернутися у поєдинок.
Українка з двома взятими подачами «нейтралки» навіть вирвалася вперед (4:3). Однак, втримати заданий темп Снігур не вдалося. Вона програла три гейми поспіль, зокрема двічі на власних подачах, і покинула турнір.
US Open. Одиночний розряд, перший раунд
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Дар'я Снігур (Україна) – Діана Шнайдер (нейтр., 15) – 0:6, 4:6
До слова, раніше Еліна Світоліна впевнено пробилася у другий раунд US Open. У першому колі найсильніша вітчизняна тенісистка розібралася з аргентинкою Соланою Сьєррою. Свій стартовий матч виграла й Марта Костюк.
Нагадаємо, цьогоріч на US Open розіграють рекордний призовий фонд. Найсильніші тенісисти планети разом зароблять 108 млн доларів. Зокрема, переможці в одиночних розрядах збагатяться на 5,5 млн «зелених».
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