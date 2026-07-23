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В Італії знайшли мертвим спортивного журналіста: що відомо

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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В Італії знайшли мертвим спортивного журналіста: що відомо
Журналіста спершу вбили, а його тіло підпалили для приховування слідів
фото: Tgr Campania

Луку Еспозіто знайшли з проламаним черепом

У провінції Салерно триває розслідування вбивства 53-річного спортивного журналіста Луки Еспозіто, головного редактора порталу Tutto Salernitana. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rai.

Жорстоке вбивство 

Обгоріле тіло медійника знайшли пожежники в сільській місцевості поблизу комуни Еболі. Поруч із місцем злочину був припаркований автомобіль журналіста, а ключі від машини залишалися в його кишені. За попередньою версією слідства, Еспозіто прибув туди добровільно, ймовірно, на заздалегідь домовлену зустріч.

Після майже п'ятигодинного розтину судово-медичні експерти спростували початкову інформацію про можливе вогнепальне поранення. За висновками експерта Габріеле Казабурі, причиною смерті стала важка травма голови, завдана тупим предметом. Слідчі вважають, що журналіста жорстоко побили, після чого підпалили тіло, намагаючись приховати сліди злочину. Наразі водолази карабінерів обстежують прилеглий струмок у пошуках можливого знаряддя вбивства. Також призначено токсикологічні, гістологічні та генетичні експертизи.

Перші версії слідства

Прокуратура Салерно схиляється до версії, що злочин не пов'язаний із професійною діяльністю Еспозіто як спортивного журналіста. Основну увагу правоохоронці зосередили на його особистому житті та можливих приватних мотивах. Зокрема окрему увагу слідства привернула інформація про нібито другу роботу журналіста. За словами його знайомих, Еспозіто розповідав, що працює інспектором Регіонального агентства з охорони довкілля Кампанії. Однак в агентстві офіційно заявили, що він ніколи не був їхнім співробітником.

Також Орден біологів регіонів Кампанія та Молізе повідомив, що Еспозіто не перебував у його реєстрі. Тепер слідчі намагаються встановити, чи була історія про другу професію вигаданою, чи вона могла приховувати діяльність, пов'язану з мотивами злочину. Наразі жодних затримань у справі не проведено, а розслідування триває.

Нагадаємо, що чемпіонка Європи бодібілдингу та фітнесу литовка Юстина Гайгалайте була затримана за підозрою у вбивстві колишнього чоловіка Мантаса Садаускаса.

Теги: розслідування злочин вбивство спорт

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