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Мінкульт вніс трьох пропагандисток до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Мінкульт вніс трьох пропагандисток до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці
Росіянки Вікторія Степанова, Марина Войтенко і Катерина Воскобойнікова (зліва направо)
колаж: glavcom.ua

До «чорного списку» ввійшли росіянки, які своїми заявами підтримують агресію проти України та окупацію українських територій

Міністерство культури України додало ще трьох російських діячок культури і медіа до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідний наказ відомства.

Згідно з документом, до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, увійшли:

  • продюсерка і пропагандистка Вікторія Степанова;
  • сценаристка Марина Войтенко;
  • медіапродюсерка та журналістка федеральних каналів Катерина Воскобойнікова.

Зазначається, що ці особи своїми заявами підтримують агресію проти України та окупацію українських територій державою-агресором.

Отже, нині до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, занесено вже 258 особи.

Нагадаємо, Національна рада внесла радянського та російського актора Юрія Чернова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Підставою стала активна публічна антиукраїнська діяльність актора та висловлювання.

Раніше російський письменник, поет та пропагандист Олександр Пелевін поповнив перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Рішення ухвалила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Письменник публічно підтримує агресію РФ проти України та окупацію українських територій, а також заперечує і ставить під сумнів суверенітет або територіальну цілісність нашої держави.

Теги: пропаганда пропагандист Мінкульт нацбезпека

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