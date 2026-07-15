Чемпіонат світу: ФБР вважає матч Англія – Аргентина грою підвищеного ризику

На грі Чемпіонату світу між Аргентиною та Англією будуть організовані окремі входи для вболівальників

Півфінал мундіалю Англія – Аргентина пройде у середу, 15 липня

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вважають півфінальну зустріч Чемпіонату світу Англія – Аргентина грою підвищеного ризику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mirror.

Півфінал мундіалю Англія – Аргентина пройде у середу, 15 липня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На стадіоні будуть організовані окремі входи для вболівальників команд.

Нагадаємо, збірна Іспанії перемогла Францію у 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Обидві команди розпочали матч доволі обережно, тому небезпечних моментів біля воріт майже не виникало аж до середини першого тайму. Люка Дінь необачно збив Ламіна Ямала у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті.

Мікель Оярсабаль спокійно переграв Андре Онана – 1:0.

Початок другої половини зустрічі багато в чому нагадував дебют першого тайму. Французи більше контролювали м'яч, однак реальної небезпеки біля воріт суперника не створили.

Натомість збірна Іспанії майже одразу скористалася своєю нагодою. Дані Ольмо віддав ефектну передачу в дотик на хід Педро Порро, який увірвався до штрафного майданчика й точним ударом у правий нижній кут подвоїв перевагу своєї команди та встановив остаточний рахунок – 2:0.

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.