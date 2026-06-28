Три з трьох. Збірна Аргентини перемогла Йорданію у групі Чемпіонату світу 2026

Аргентинська збірна виграла всі три поєдинки в групі J

«Альбіселесте» набрали максимум очок у квартеті Мундіалю

Національна команда Аргентини здолала збірну Йорданії у третьому турі групового етапу Чемпіонату світу 2026 в квартеті J. Про це повідомляє «Главком».

На фінальний матч першого раунду «альбіселесте» залишили в запасі капітана команди Мессі. Тим не менше, вагому заявку на перемогу підопічні Ліонеля Скалоні зробили за півгодини. Допомогли аргентинцям стандарти.

фото: Getty Images

Відкрив рахунок на 19-й хвилині Ло Чельсо. Хавбек поклав м'яч у дальню дев'ятку прямим ударом зі штрафного з правого кута карної зони. А згодом Лаутаро Мартінес упевнено реалізував одинадцятиметровий за фол проти Сенесі.

Рахунок міг стати і розгромним, та власні моменти Аргентина не реалізувала. Зате своїм шансом сповна скористалася йорданська збірна. На старті другої половини Аль-Тамарі з меж штрафного замкнув фланговий простріл Хаддада.

Тренерський штаб «альбіселесте» вирішив кинути в бій Мессі. Саме восьмиразовий володар «Золотого м'яча» вирішив долю протистояння. На 80-й хвилині він зі штрафного майстерно обвів недбало виставлену воротарем «стінку» – 3:1 у підсумку.

фото: Getty Images

Чемпіонат світу 2026. Група J

Йорданія – Аргентина – 1:3

Голи: Аль-Тамарі, 55 – Ло Чельсо, 19, Лаут. Мартінес, 31 (пенальті), Мессі, 80

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До слова, керманич збірної Франції Дідьє Дешам встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог. Тепер в активі фахівця 17 звитяг на турнірі. Він перевершив німця Гельмута Шьона.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.