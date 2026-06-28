Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Три з трьох. Збірна Аргентини перемогла Йорданію у групі Чемпіонату світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Три з трьох. Збірна Аргентини перемогла Йорданію у групі Чемпіонату світу 2026
Аргентинська збірна виграла всі три поєдинки в групі J
фото: Getty Images

«Альбіселесте» набрали максимум очок у квартеті Мундіалю

Національна команда Аргентини здолала збірну Йорданії у третьому турі групового етапу Чемпіонату світу 2026 в квартеті J. Про це повідомляє «Главком».

На фінальний матч першого раунду «альбіселесте» залишили в запасі капітана команди Мессі. Тим не менше, вагому заявку на перемогу підопічні Ліонеля Скалоні зробили за півгодини. Допомогли аргентинцям стандарти.

Три з трьох. Збірна Аргентини перемогла Йорданію у групі Чемпіонату світу 2026 фото 1
фото: Getty Images

Відкрив рахунок на 19-й хвилині Ло Чельсо. Хавбек поклав м'яч у дальню дев'ятку прямим ударом зі штрафного з правого кута карної зони. А згодом Лаутаро Мартінес упевнено реалізував одинадцятиметровий за фол проти Сенесі.

Рахунок міг стати і розгромним, та власні моменти Аргентина не реалізувала. Зате своїм шансом сповна скористалася йорданська збірна. На старті другої половини Аль-Тамарі з меж штрафного замкнув фланговий простріл Хаддада.

Тренерський штаб «альбіселесте» вирішив кинути в бій Мессі. Саме восьмиразовий володар «Золотого м'яча» вирішив долю протистояння. На 80-й хвилині він зі штрафного майстерно обвів недбало виставлену воротарем «стінку» – 3:1 у підсумку.

Три з трьох. Збірна Аргентини перемогла Йорданію у групі Чемпіонату світу 2026 фото 2
фото: Getty Images

Чемпіонат світу 2026. Група J

Йорданія – Аргентина – 1:3

  • Голи: Аль-Тамарі, 55 – Ло Чельсо, 19, Лаут. Мартінес, 31 (пенальті), Мессі, 80

Standings provided by Sofascore

До слова, керманич збірної Франції Дідьє Дешам встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог. Тепер в активі фахівця 17 звитяг на турнірі. Він перевершив німця Гельмута Шьона.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 1/16 фіналу Чемпіонату світу Кабо-Верде зустрінеться з Аргентиною
Кабо-Верде стало країною з найменшим населенням серед тих, які виходили у плейоф чемпіонатів світу з футболу
Вчора, 11:25
Дідьє Дешам виграв 17 матчів на чемпіонатах світу у якості тренера збірної Франції
Тренер збірної Франції встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог
Вчора, 15:33
Усман Дембеле забиває третій м’яч у ворота Норвегії на ЧС-2026
Дембеле оформив другий найшвидший хет-трик в історії чемпіонатів світу
Вчора, 16:10
Гаррі Кейн не покинув поле без забитого м'яча
Збірна Англії після перерви дотиснула Панаму та виграла групу Чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 01:55
Лука Модріч (праворуч) віддав вирішальну результативну передачу
Хорватія з перемогою над збірною Гани вирвала пряму путівку в плейоф Чемпіонату світу
Сьогодні, 02:00
Англія і Хорватія вважалися головними претендентами на перемогу в групі L
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи L
Сьогодні, 02:15
Фаворити групи подарували видовищний матч
Португалія розписала нічию з Колумбією у битві за перемогу в групі Чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 04:28
Абдукодір Хусанов зніс Йоана Вісса в своєму штрафному майданчику
ДР Конго несподівано пробилася у плейоф Чемпіонату світу з вольовою перемогою над Узбекистаном
Сьогодні, 04:42
Колумбійська збірна вийшла в 1/16 фіналу разом із Португалією
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи K
Сьогодні, 05:12

Новини

На Чемпіонаті світу 2026 визначилися всі учасники плейоф: відомі пари 1/16 фіналу турніру
На Чемпіонаті світу 2026 визначилися всі учасники плейоф: відомі пари 1/16 фіналу турніру
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи J
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи J
Австрія вирвала нічию з Алжиром і застрибнула в плейоф Чемпіонату світу
Австрія вирвала нічию з Алжиром і застрибнула в плейоф Чемпіонату світу
Три з трьох. Збірна Аргентини перемогла Йорданію у групі Чемпіонату світу 2026
Три з трьох. Збірна Аргентини перемогла Йорданію у групі Чемпіонату світу 2026
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи K
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи K
ДР Конго несподівано пробилася у плейоф Чемпіонату світу з вольовою перемогою над Узбекистаном
ДР Конго несподівано пробилася у плейоф Чемпіонату світу з вольовою перемогою над Узбекистаном

Новини

В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua