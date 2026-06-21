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Вони вистояли! Кюрасао зіграло унічию з Еквадором на Чемпіонаті світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Вони вистояли! Кюрасао зіграло унічию з Еквадором на Чемпіонаті світу 2026
Кюрасао вперше в історії грає на світовій першості
фото: Anouar Amrani

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Збірна Кюрасао зуміла відоборонятися проти нападу команди Еквадору, зігравши внічию 0:0 у матчі другого туру Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком»

Хід матчу 

Еквадор із перших хвилин захопив ініціативу та регулярно створював небезпечні моменти біля воріт Кюрасао. На 3-й хвилині Еннер Валенсія після закидання з глибини поля пробивав із центру штрафного, але воротар Елой Ром врятував свою команду. Згодом нагоди втратили Джон Єбоа, Джонер Чавес Віте та Гонсало Плата, а сам Ром став головним героєм стартового відрізка зустрічі, неодноразово рятуючи гостей.

У середині першого тайму Кюрасао відповіло кількома контратаками, найнебезпечнішою з яких став прорив Кевіна Флорануса лівим флангом, однак його удар пройшов повз стійку. Попри перевагу Еквадору за моментами та володінням м’ячем, гості дисципліновано оборонялися й зуміли втримати нульову нічию до перерви. Статистика після першої половини гри свідчила про перевагу господарів за ударами (8:5), причому шість їхніх пострілів були в площину воріт.

Одразу після відновлення гри Еквадор продовжив тиск. Мойсес Кайседо, Кенні Родрігес, Еннер Валенсія та Вільян Пачо по черзі перевіряли реакцію Рома, але голкіпер Кюрасао демонстрував чудову форму. Водночас і гості не забували про атаки: Леандро Бакуна та Юрген Локадія змусили Ернана Галіндеса вступити в гру та врятувати свою команду.

У заключній третині зустрічі натиск еквадорців лише посилився. Валенсія, Ангуло, Віте та Інкап’є мали хороші нагоди відкрити рахунок, але Ром продовжував творити дива у воротах. На 80-й хвилині воротар Кюрасао витягнув потужний дальній удар Віте під поперечину, а вже наприкінці матчу Еквадор був максимально близьким до гола, коли навіс Алана Пресіадо несподівано опустився на поперечину. Попри шалений тиск на суперників і значну кількість моментів, еквадорці так і не змогли пробити голкіпера суперників, а Кюрасао завдяки блискучій грі Елоя Рома втримало нічию.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет E

Еквадор – Кюрасао 0:0 (0:0)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що два фіналісти Ліги чемпіонів увійшли до складу збірної Еквадору на Чемпіонат світу

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Теги: чемпіонат світу Еквадор НОВИНИ ФУТБОЛУ

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