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Бельгія – Сенегал. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Бельгія – Сенегал. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Леандро Троссард узяв на себе роль лідера бельгійців
фото: Getty Images

Європейсько-африканські баталії на турнірі продовжаться черговим поєдинком

Сьогодні, 1 липня 2026 року, збірна Бельгії на стадіоні «Люмен Філд» в американському Сіетлі зустрінеться з національною командою Сенегалу в рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Бельгія – Сенегал

Лідером симпатій на 14:20 1 липня виглядають «червоні дияволи», стверджують фахівці GGBET. На потенційний успіх бельгійської збірної виставлено коефіцієнт 1,52. Тим часом імовірну перемогу африканців оцінено кефом 6,88. На нічию за підсумком 90 хвилин закладено бал 3,26. Рівніші шанси суперників на прохід у наступний раунд. На путівку в 1/8 фіналу для підопічних Руді Гарсії запропоновано коефіцієнт 1,48. Натомість турнірний поступ сенегальців оцінено балом 2,55. Зате на тотал більше 3,5 закладено кеф 3,17.

Передматчевий стан команд

Бельгія довго запрягала на турнірі. Груповий етап «червоні дияволи» розпочали з мирової зі збірною Єгипту (1:1). Забитий м'яч виявився автоголом оборонця «фараонів» Хані. Далі команда Гарсії втримала нічию з Іраном (0:0), попри вилучення оборонця Нгоя в середині другого тайму. А от у фінальному турі збірна Бельгії розтрощила Нову Зеландію (5:1). Голи до свого активу записали вінгер Троссард (дубль), півзахисник Де Брюйне, форвард Лукаку та хавбек Салемакерс.

«Леви Теранги» двічі програли на старті Мундіалю-2026. У стартовому турі збірна Сенегалу поступилася Франції (1:3) з голом форварда Мбає. Далі підопічні Папа Тьява зазнали поразки від норвезької збірної (2:3). Дубль оформив нападник Сарр. Та в останньому турі групи Сенегал розгромив збірну Іраку (5:0). Забитими м'ячами відзначилися хавбек Діарра, той же Сарр, півзахисник Пап Гує (двічі) та форвард Ндіає.

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Історія очних зустрічей

Прийдешній поєдинок стане першим для суперників. Досі їхні турнірні шляхи перетиналися. Переможець зустрічі попрямує в 1/8 фіналу. Натомість невдаха протистояння пакуватиме валізи додому.

Де дивитися матч Бельгія – Сенегал

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 23:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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