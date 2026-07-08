Українські клуби дізналися суперників у Лізі чемпіонів з футзалу

ХІТ втретє переміг «Атлетік» у фінальній серії і захистив титул чемпіона України

Матчі основного раунду пройдуть з 27 жовтня по 1 листопада

Українські клуби «Атлетік Футзал» та ХІТ отримали суперників в основному раунді Ліги чемпіонів з футзалу. Про це повідомляє «Главком».

У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування попереднього та основного раундів Ліги чемпіонів 2026/27. Своїх суперників у головному єврокубку дізналися два українські клуби – «Атлетік Футзал» (Дніпро) та ХІТ (Київ).

«Атлетік Футзал» зіграє з сербською «Лозніцею-Град 2018» в основному раунді Ліги чемпіонів 2026/27. Ще двома суперниками дніпрян стануть переможці груп A та G попереднього раунду, який пройде 25-30 серпня.

Матчі основного раунду пройдуть на домашньому майданчику «Лозніци-Град 2018» з 27 жовтня по 1 листопада. Варто зазначити, що з груп шляху B до 1/8 фіналу виходить лише переможець квартету.

Суперниками київського клубу ХІТ стали португальська «Бенфіка», іспанський «Ель-Посо» та нідерландський «Тайгерс Рурмонд». Команди проведуть груповий турнір в одне коло протягом чотирьох днів. Матчі пройдуть на домашньому майданчику нідерландської команди з 27 жовтня по 1 листопада. З груп шляху А в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів виходять команди, що посядуть 1, 2 та 3 місця у квартеті.

Нагадаємо, київський ХІТ став чемпіоном Екстра-ліги з футзалу, обігравши у фінальній серії дніпровський «Атлетік» (3:0). ХІТ захистив титул чемпіона України та вчетверте завоював золото Екстра-ліги.

ХІТ та «Атлетік» представлятимуть Україну в наступному сезоні Ліги чемпіонів з футзалу. Клуби вийшли до фіналу плейоф Чемпіонату України, завдяки чому гарантували собі участь на міжнародній арені в наступному сезоні.