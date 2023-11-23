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Збірна України дізналася суперника в плей-офф відбору на Євро-2024

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Збірна України дізналася суперника в плей-офф відбору на Євро-2024
У разі перемоги збірна України гратиме 26 березня із переможцем дуелі Ізраїль – Ісландія
фото з відкритих джерел

Гра у півфіналі відбудеться 21 березня 

За результатами жеребкування, яке відбулося у четвер, 23 листопада, у швейцарському Ньйоні, збірна України потрапила до Шляху B кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.

У півфіналі 21 березня нашим суперником стане Боснія та Герцеговина. Якщо збірна України виграє цей матч, то 26 березня гратиме за перепустку на «Євро-2024» із переможцем дуелі Ізраїль — Ісландія.

Збірна України з 14 очками посіла третє місце у своїй групі відбору на Євро-2024 та не зуміла напряму вийти на континентальну першість. У матчі заключного туру команда Реброва зіграла внічию з Італією (0:0) і таким чином програла чинним чемпіонам Європи боротьбу за другу позицію за результатами особистих зустрічей. Окрім «Скуадри Адзурри», пряму путівку на Євро-2024 з групи С також отримала Англія (20 балів), яка посіла перше місце.

Нагадаємо, жеребкування групового етапу Євро-2024 відбудеться 2 грудня у німецькому Гамбурзі, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть десять міст Німеччини.

Нагадаємо, молодіжна збірна України з футболу здобула свою п'яту перемогу у відборі на Євро-2025. У номінально домашньому матчі «синьо-жовті» переграли Азербайджан – 1:0.

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Теги: Ізраїль Англія Збірна України Ісландія жеребкування

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