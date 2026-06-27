Йорданія – Аргентина. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

Чинні чемпіони планети спробують продовжити переможну серію

Сьогодні, 27 червня 2026 року, збірна Йорданії на арені «AT&T Стедіум» в американському Арлінгтоні протистоятиме національній команді Аргентини в рамках третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Йорданія – Аргентина

Лідером симпатій на 15:05 27 червня стали підопічні Ліонеля Скалоні, впевнені фахівці GGBET. На ймовірну перемогу йорданської збірної запропоновано коефіцієнт 6,82. Зате на потенційну звитягу «альбіселесте» закладено кеф 1,31. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 4,92. Сенсаційну мирову (1:1) оцінено коефіцієнтом 11,58. Натомість на тотал більше 4,5 закладено бал 3,08.

Передматчевий стан команд

Арабські «лицарі» стартували на турнірі з поразки від збірної Австрії (1:3). Голом у складі Йорданії відзначився нападник Ольван. Натомість у другому турі підопічні Жамаля Селламі відкрили рахунок у протистоянні з алжирцями, але таки поступилися в кінцівці поєдинку (1:2). Цього разу забитий м'яч до свого активу записав півзахисник Аль-Рашдан.

Тим часом національна команда Аргентини спершу розгромила Алжир (3:0). Хет-триком у цьому матчі відзначився нападник Мессі. А в другому турі колектив Скалоні розібрався зі збірною Австрії (2:0). Героєм «альбіселесте» знову став Мессі, який тепер обмежився дублем.

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Історія очних зустрічей

Досі турнірні шляхи команд не перетиналися. Прийдешній поєдинок важливіший для йорданців. Дебютанти Кубка світу відкрили лік забитим м'ячам, але досі залишаються без перемог чи бодай набраних очок. Натомість аргентинська збірна вже гарантувала собі перемогу в квартеті.

Де дивитися матч Йорданія – Аргентина

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 05:00 неділі за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».