Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Йорданія – Аргентина. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Йорданія – Аргентина. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
«Альбіселесте» оформили дві перемоги в групі
фото: Getty Images

Чинні чемпіони планети спробують продовжити переможну серію

Сьогодні, 27 червня 2026 року, збірна Йорданії на арені «AT&T Стедіум» в американському Арлінгтоні протистоятиме національній команді Аргентини в рамках третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Йорданія – Аргентина

Лідером симпатій на 15:05 27 червня стали підопічні Ліонеля Скалоні, впевнені фахівці GGBET. На ймовірну перемогу йорданської збірної запропоновано коефіцієнт 6,82. Зате на потенційну звитягу «альбіселесте» закладено кеф 1,31. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 4,92. Сенсаційну мирову (1:1) оцінено коефіцієнтом 11,58. Натомість на тотал більше 4,5 закладено бал 3,08.

Передматчевий стан команд

Арабські «лицарі» стартували на турнірі з поразки від збірної Австрії (1:3). Голом у складі Йорданії відзначився нападник Ольван. Натомість у другому турі підопічні Жамаля Селламі відкрили рахунок у протистоянні з алжирцями, але таки поступилися в кінцівці поєдинку (1:2). Цього разу забитий м'яч до свого активу записав півзахисник Аль-Рашдан.

Тим часом національна команда Аргентини спершу розгромила Алжир (3:0). Хет-триком у цьому матчі відзначився нападник Мессі. А в другому турі колектив Скалоні розібрався зі збірною Австрії (2:0). Героєм «альбіселесте» знову став Мессі, який тепер обмежився дублем.

Реклама. 21+

Літо великої гри. Епічне. Шалене. Унікальне. Таке, на яке світ чекав довгих 4 роки. Великий турнір з футболу вже тут, і букмекерський бренд GGBET готовий: топова лінія, одні з найкращих коефіцієнтів на ринку, повна готовність до кожного матчу. Вмикайся в гру. Все буде GG!

Історія очних зустрічей

Досі турнірні шляхи команд не перетиналися. Прийдешній поєдинок важливіший для йорданців. Дебютанти Кубка світу відкрили лік забитим м'ячам, але досі залишаються без перемог чи бодай набраних очок. Натомість аргентинська збірна вже гарантувала собі перемогу в квартеті.

Де дивитися матч Йорданія – Аргентина

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 05:00 неділі за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Алекс Баена вперше за два роки відзначився забитим м'ячем за Іспанію
Іспанія мінімально обіграла Уругвай на Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 06:55
Іспанія стала лідером квартету H
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи H
Сьогодні, 07:27
Бельгія продовжує боротьбу на світовій першості
Бельгія здобула першу перемогу на Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 08:16
Єгипет та Іран не виявили переможця у грі світової першості
Єгипет – Іран: драматичний підсумок поєдинку Чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 08:21
Бельгія та Єгипет посіли перші два місця у групі G
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи G
Сьогодні, 08:33
У 1/16 фіналу Чемпіонату світу Кабо-Верде зустрінеться з Аргентиною
Кабо-Верде стало країною з найменшим населенням серед тих, які виходили у плейоф чемпіонатів світу з футболу
Сьогодні, 11:25
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці
Стали відомі 28 збірних, які вийшли до плейоф Чемпіонату світу з футболу
Сьогодні, 11:37
Чемпіонат світу з футболу набирає обертів
Визначилися дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Сьогодні, 11:43
Гравці Сенегалу забили п’ять голів у ворота збірної Іраку
Сенегал став першою африканською збірною, що забила п'ять голів у матчі Чемпіонату світу
Сьогодні, 14:52

Новини

Дембеле оформив другий найшвидший хет-трик в історії чемпіонатів світу
Дембеле оформив другий найшвидший хет-трик в історії чемпіонатів світу
Тренер збірної Франції встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог
Тренер збірної Франції встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог
Йорданія – Аргентина. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Йорданія – Аргентина. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Сенегал став першою африканською збірною, що забила п'ять голів у матчі Чемпіонату світу
Сенегал став першою африканською збірною, що забила п'ять голів у матчі Чемпіонату світу
«Полісся» посилилось гравцем збірної Кабо-Верде
«Полісся» посилилось гравцем збірної Кабо-Верде
Колумбія – Португалія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Колумбія – Португалія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну