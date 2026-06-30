Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Німеччина вперше в історії чемпіонатів світу з футболу вилетіла після серії пенальті

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина вперше в історії чемпіонатів світу з футболу вилетіла після серії пенальті
Збірна Німеччини програла у серії пенальті Парагваю і вилетіла з ЧС-2026
фото: Getty Images

Бундестім програв у серії 11-метрових Парагваю

Збірна Німеччини з футболу вибула в першому матчі в плейоф Чемпіонату світу 2026, програвши Парагваю в серії пенальті. Про це повідомляє «Главком».

Німеччина пробилася в плейоф як переможець групи Е, а от Парагвай став передостанньою збірною за рейтингом третіх місць, яка потрапила в стикові матчі. Основний та додатковий час завершився внічию – 1:1. Матч перейшов у серію пенальті, де перемогу здобув Парагвай: після двох не реалізованих ударів Німеччини парагвайці виграли – 4:3.

Німеччина вперше в історії вибула з Чемпіонату світу за результатами серії пенальті – чотири попередні рази збірна вигравала в ній. Німці зазнали лише другої поразки в серії пенальті на найбільших турнірах після того, як поступилися у фіналі Євро-1976 Чехословаччині (3:5).

Читайте також 👉 Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Парагвай вдруге пройшов до 1/8 фіналу чемпіонату світу – востаннє збірній це вдавалося 16 років тому. На ЧС-2010 команда дійшла до чвертьфіналу – це найкращий результат парагвайців в історії турніру.

Перед початком мундіалю між збірними Німеччини та Парагваю у світовому рейтингу ФІФА був четвертий найбільший розрив у місцях в історії збірних у плейоф з 1994 року – 31 позиція.

Наступним суперником Парагваю на Чемпіонаті світу 2026 стане переможець матчу між Францією та Швецією. Поєдинок зіграють у середу, 1 липня, о 00:00 за київським часом.

Нагадаємо, стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу. У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою. Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Зубков потужно виступав у турецькому чемпіонаті, але прагнув змінити клуб через особисті обставини
Гравець збірної України з футболу перейшов до грецького чемпіонату
3 червня, 22:25
Світова першість з футболу пройде без присутності Путіна
Стало відомо, чи відвідає диктатор Путін Чемпіонат світу з футболу
5 червня, 11:00
«Триколор» прагне переможно стартувати на домашньому Кубку світу
Мексика – Південна Африка. Прогноз і анонс на матч-відкриття Чемпіонату світу 2026 Реклама
11 червня, 11:15
Матвій Пономаренко здобув приз майже одностайно
Найкращий бомбардир Прем'єр-ліги отримав ще один приз
11 червня, 15:46
Гаррі Кейн на тренуванні збірної Англії в Канзас-Сіті
Збірну Англія пограбували перед стартом на Чемпіонаті світу 2026: відомо, хто став жертвою зловмисників
13 червня, 17:00
Після матчу ЧС-2026 Південна Корея – Чехія в соцмережах вибухнув скандал
Черговий скандал на мундіалі: вболівальник втратив роботу через образливий жест
16 червня, 16:56
«Динамо» отримало потенційних суперників у другому раунді відбору Ліги Європи
Стали відомі можливі суперники «Динамо» у другому раунді відбору Ліги Європи
17 червня, 10:27
Збірні Колумбії та Узбекистану зіграли стартовий матч на ЧС-2026
Колумбія стартувала на Чемпіонаті світу 2026 з перемоги над Узбекистаном
18 червня, 07:06
Збірна США відкриває рахунок в матчі проти Австралії завдяки автоголу Кемерона Берджесса
Чемпіонат світу 2026 уже другий в історії за кількістю автоголів
20 червня, 16:01

Новини

Нідерланди продовжили серію вильотів з мундіалів не в основний час
Нідерланди продовжили серію вильотів з мундіалів не в основний час
Кот-д'Івуар – Норвегія. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Кот-д'Івуар – Норвегія. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Німеччина вперше в історії чемпіонатів світу з футболу вилетіла після серії пенальті
Німеччина вперше в історії чемпіонатів світу з футболу вилетіла після серії пенальті
European Gymnastics відклала затвердження рішення щодо присутності прапору Росії на турнірах
European Gymnastics відклала затвердження рішення щодо присутності прапору Росії на турнірах
Визначилася перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Визначилася перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Збірна України U-19 з футболу переможно стартувала на Євро-2026
Збірна України U-19 з футболу переможно стартувала на Євро-2026

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Сьогодні, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua