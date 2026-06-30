Німеччина вперше в історії чемпіонатів світу з футболу вилетіла після серії пенальті

Збірна Німеччини програла у серії пенальті Парагваю і вилетіла з ЧС-2026

Бундестім програв у серії 11-метрових Парагваю

Збірна Німеччини з футболу вибула в першому матчі в плейоф Чемпіонату світу 2026, програвши Парагваю в серії пенальті. Про це повідомляє «Главком».

Німеччина пробилася в плейоф як переможець групи Е, а от Парагвай став передостанньою збірною за рейтингом третіх місць, яка потрапила в стикові матчі. Основний та додатковий час завершився внічию – 1:1. Матч перейшов у серію пенальті, де перемогу здобув Парагвай: після двох не реалізованих ударів Німеччини парагвайці виграли – 4:3.

Німеччина вперше в історії вибула з Чемпіонату світу за результатами серії пенальті – чотири попередні рази збірна вигравала в ній. Німці зазнали лише другої поразки в серії пенальті на найбільших турнірах після того, як поступилися у фіналі Євро-1976 Чехословаччині (3:5).

Парагвай вдруге пройшов до 1/8 фіналу чемпіонату світу – востаннє збірній це вдавалося 16 років тому. На ЧС-2010 команда дійшла до чвертьфіналу – це найкращий результат парагвайців в історії турніру.

Перед початком мундіалю між збірними Німеччини та Парагваю у світовому рейтингу ФІФА був четвертий найбільший розрив у місцях в історії збірних у плейоф з 1994 року – 31 позиція.

Наступним суперником Парагваю на Чемпіонаті світу 2026 стане переможець матчу між Францією та Швецією. Поєдинок зіграють у середу, 1 липня, о 00:00 за київським часом.

Нагадаємо, стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу. У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою. Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).