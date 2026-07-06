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Голанду вистачило 12 ударів, щоб забити на Чемпіонаті світу 2026 вже сім голів

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Голанду вистачило 12 ударів, щоб забити на Чемпіонаті світу 2026 вже сім голів
Ерлінг Голанд забиває свій перший гол у ворота Бразилії
фото: Getty Images

Норвезький форвард веде боротьбу за звання найкращого бомбардира турніру

Форвард збірної Норвегії Ерлінг Холанд демонструє на Чемпіонаті світу 2026 унікальну результативність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на статистичний портал Squawka.

Зокрема, він забив два голи у матчі проти Бразилії (2:1) і допоміг команді вийти до чвертьфіналу турніру. Бомбардир дістався позначки в сім забитих голів на чемпіонаті світу. І для такого результату Ерлінгу вистачило лише 18 ударів загалом і 12 ударів у площину воріт.

Також Голанд став першим європейцем з часів італійця Крістіана В'єрі у 1998 році, який забив у кожному зі своїх перших чотирьох матчів на чемпіонаті світу. На груповому етапі турніру Ерлінг двічі забив у ворота збірної Іраку (4:1), а також оформив дубль у грі проти Сенегалу (3:2). Поєдинок проти Франції він пропустив. У 1/16 фіналу нападник відзначився голом у матчі проти Кот-д'Івуару (2:1).

Голанд веде боротьбу за звання найкращого бомбардира турніру – по сім голів у нього, Ліонеля Мессі і Кіліана Мбаппе.

Нагадаємо, бразильські медіа розкрили деталі сварки, яка трапилася між воротарем збірної Норвегії Ер'яном Нюландом та вінгером збірної Бразилії Неймаром перед пенальті в матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

У компенсований до другого тайму час арбітр призначив у ворота збірної Норвегії другий пенальті за матч. Його взявся виконувати Неймар, проте перед виконанням у нього стався діалог на підвищених тонах із голкіпером норвежців Ер'яном Нюландом.

«Куди хочеш, щоби я пробив?», – запитав бразилець. «У поперечину. Пробий у поперечину», – відповів Нюланд. «Зі мною таке не пройде. Не зі мною, невдаха», – сказав Неймар.

У підсумку Неймар реалізував 11-метровий, повторивши досягнення Пеле та ставши другим бразильцем, який забивав на чотирьох чемпіонатах світу. Це не врятувало бразильців від несподіваної поразки (1:2) та вильоту з мундіалю, а Неймар після матчу оголосив про завершення кар'єри в «селесао».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Ерлінг Голанд

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