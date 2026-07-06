Голанду вистачило 12 ударів, щоб забити на Чемпіонаті світу 2026 вже сім голів

Норвезький форвард веде боротьбу за звання найкращого бомбардира турніру

Форвард збірної Норвегії Ерлінг Холанд демонструє на Чемпіонаті світу 2026 унікальну результативність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на статистичний портал Squawka.

Зокрема, він забив два голи у матчі проти Бразилії (2:1) і допоміг команді вийти до чвертьфіналу турніру. Бомбардир дістався позначки в сім забитих голів на чемпіонаті світу. І для такого результату Ерлінгу вистачило лише 18 ударів загалом і 12 ударів у площину воріт.

Також Голанд став першим європейцем з часів італійця Крістіана В'єрі у 1998 році, який забив у кожному зі своїх перших чотирьох матчів на чемпіонаті світу. На груповому етапі турніру Ерлінг двічі забив у ворота збірної Іраку (4:1), а також оформив дубль у грі проти Сенегалу (3:2). Поєдинок проти Франції він пропустив. У 1/16 фіналу нападник відзначився голом у матчі проти Кот-д'Івуару (2:1).

Голанд веде боротьбу за звання найкращого бомбардира турніру – по сім голів у нього, Ліонеля Мессі і Кіліана Мбаппе.

Нагадаємо, бразильські медіа розкрили деталі сварки, яка трапилася між воротарем збірної Норвегії Ер'яном Нюландом та вінгером збірної Бразилії Неймаром перед пенальті в матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

У компенсований до другого тайму час арбітр призначив у ворота збірної Норвегії другий пенальті за матч. Його взявся виконувати Неймар, проте перед виконанням у нього стався діалог на підвищених тонах із голкіпером норвежців Ер'яном Нюландом.

«Куди хочеш, щоби я пробив?», – запитав бразилець. «У поперечину. Пробий у поперечину», – відповів Нюланд. «Зі мною таке не пройде. Не зі мною, невдаха», – сказав Неймар.

У підсумку Неймар реалізував 11-метровий, повторивши досягнення Пеле та ставши другим бразильцем, який забивав на чотирьох чемпіонатах світу. Це не врятувало бразильців від несподіваної поразки (1:2) та вильоту з мундіалю, а Неймар після матчу оголосив про завершення кар'єри в «селесао».