«Ньюкасл» віддав 50 млн євро за півзахисника з чемпіонату Німеччини

«Сороки» підсилилися одним із найкращих асистентів Бундесліги

Хавбек Базумана Туре змінив німецький «Гоффенгайм» на англійський «Ньюкасл». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Івуарієць уклав із «сороками» тривалий контракт. Трансфер коштував представнику англійської Прем'єр-ліги орієнтовно 50 млн євро. Фланговий виконавець провів у німецькій першості півтора року.

Туре – вихованець івуарійського столичного клубу АСЕК Мімозас. До Європи він перебрався у березні 2024 року. Тоді шведський «Гаммарбю» віддав за півзахисника 443 тисячі євро, а наступної зими продав до Бундесліги вже за 10 млн.

У минулому сезоні Туре провів 30 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять м'ячів і дев'ять асистів. На Чемпіонаті світу 2026 вінгер зіграв три матчі без результативних дій.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.