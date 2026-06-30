Кот-д'Івуар – Норвегія. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

Суперники визначать п'ятого учасника 1/8 фіналу турніру

Сьогодні, 30 червня 2026 року, національна команда Кот-д'Івуару на арені «AT&T Стедіум» в американському Арлінгтоні протистоятиме збірній Норвегії у рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Кот-д'Івуар – Норвегія

Шанси скандинавів на 11:00 30 червня виглядають привабливішими, переконані букмекери GGBET. На потенційну перемогу африканських «слонів» закладено бал 8,26. На ймовірну звитягу команди Столе Сольбаккена виставлено коефіцієнт 1,14. Зате на нічию в основний час запропоновано кеф 8,33. Трохи рівніша ситуація з путівкою в 1/8 фіналу. На прохід збірної Кот-д'Івуару закладено коефіцієнт 2,71. Місце в наступному раунді для Норвегії оцінено балом 1,43. Тим часом на тотал менше 1,0 виставлено кеф 6,13.

Передматчевий стан команд

Івуарійська збірна на груповому етапі стартувала з перемоги над Еквадором (1:0). Переможний м'яч оформив півзахисник Діалло. Далі підопічні Емерса Фае прикро поступилися збірній Німеччини (1:2). Відкрив рахунок у протистоянні хавбек Кессьє. У фінальному турі «слони» розібралися з Кюрасао (2:0). Дубль в цьому протистоянні оформив нападник Пепе.

Збірна Норвегії розпочала турнір із упевненої перемоги над Іраком (4:1). Голами відзначилися форвард Голанн (двічі) та оборонець Естігор. Четвертий м'яч – автогол нападника суперників Хуссейна. Потім скандинави переграли сенегальську збірну (3:2). Перший гол записав до свого активу оборонець Педерсен, а той же Голанн оформив ще один дубль. Другим складом в останньому турі Норвегія поступилася збірній Франції (1:4). Єдиний м'яч забив півзахисник Осгор.

Реклама. 21+



Літо буває різне – пляжне, спекотне, відпускне. Але це – літо великої гри! Літо буває різне – пляжне, спекотне, відпускне. Але це – літо великої гри! Світове футбольне змагання – подія, яку вболівальники чекали 4 роки. Приєднуйся до головної події літа з букмекерським брендом GGBET

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи суперників раніше не перетиналися. Зокрема, не бачилися вони на молодіжному та юнацькому рівнях. Отже, прем'єрний матч відразу матиме вагоме значення для обох команд. Переможений змушений буде покинути турнір.

Де дивитися матч Кот-д'Івуар – Норвегія

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 20:00 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1» і «Megogo Спорт».