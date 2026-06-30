Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Кот-д'Івуар – Норвегія. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Кот-д'Івуар – Норвегія. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Норвежці вже перемагали африканську збірну на ЧС-2026
фото: Getty Images

Суперники визначать п'ятого учасника 1/8 фіналу турніру

Сьогодні, 30 червня 2026 року, національна команда Кот-д'Івуару на арені «AT&T Стедіум» в американському Арлінгтоні протистоятиме збірній Норвегії у рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Кот-д'Івуар – Норвегія

Шанси скандинавів на 11:00 30 червня виглядають привабливішими, переконані букмекери GGBET. На потенційну перемогу африканських «слонів» закладено бал 8,26. На ймовірну звитягу команди Столе Сольбаккена виставлено коефіцієнт 1,14. Зате на нічию в основний час запропоновано кеф 8,33. Трохи рівніша ситуація з путівкою в 1/8 фіналу. На прохід збірної Кот-д'Івуару закладено коефіцієнт 2,71. Місце в наступному раунді для Норвегії оцінено балом 1,43. Тим часом на тотал менше 1,0 виставлено кеф 6,13.

Передматчевий стан команд

Івуарійська збірна на груповому етапі стартувала з перемоги над Еквадором (1:0). Переможний м'яч оформив півзахисник Діалло. Далі підопічні Емерса Фае прикро поступилися збірній Німеччини (1:2). Відкрив рахунок у протистоянні хавбек Кессьє. У фінальному турі «слони» розібралися з Кюрасао (2:0). Дубль в цьому протистоянні оформив нападник Пепе.

Збірна Норвегії розпочала турнір із упевненої перемоги над Іраком (4:1). Голами відзначилися форвард Голанн (двічі) та оборонець Естігор. Четвертий м'яч – автогол нападника суперників Хуссейна. Потім скандинави переграли сенегальську збірну (3:2). Перший гол записав до свого активу оборонець Педерсен, а той же Голанн оформив ще один дубль. Другим складом в останньому турі Норвегія поступилася збірній Франції (1:4). Єдиний м'яч забив півзахисник Осгор.

Реклама. 21+

Літо буває різне – пляжне, спекотне, відпускне. Але це – літо великої гри! Світове футбольне змагання – подія, яку вболівальники чекали 4 роки. Приєднуйся до головної події літа з букмекерським брендом GGBET!

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи суперників раніше не перетиналися. Зокрема, не бачилися вони на молодіжному та юнацькому рівнях. Отже, прем'єрний матч відразу матиме вагоме значення для обох команд. Переможений змушений буде покинути турнір.

Де дивитися матч Кот-д'Івуар – Норвегія

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 20:00 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1» і «Megogo Спорт».

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 1/8 фіналу мундіалю між собою зіграють збірні Марокко та Канади
Визначилася перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Сьогодні, 10:10
Нідерланди та Марокко зійшлися у поєдинку 1/16 фіналу світової першості
Нідерланди та Марокко у серії пенальті визначили учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Сьогодні, 06:54
Німці вперше в історії програли серію пенальті на Чемпіонаті світу з футболу
Велика сенсація! Німеччина вилетіла від Парагваю в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 02:36
Збірні Бразилії та Японії зіграли в стартовому раунді плейоф ЧС-2026
Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Вчора, 22:04
Джанні Інфантіно отримав критику від екологів за надмірну кількість перельотів під час ЧС-2026
Стало відомо, скільки вже здійснив перельотів президент ФІФА під час Чемпіонату світу
Вчора, 16:41
Вінісіус в матчі ЧС-2026 проти Шотландії оформив дубль
Вінісіус на Чемпіонаті світу 2026 повторив унікальне досягнення Роналду і Мессі
Вчора, 15:19
Матчі групової стадії мундіалю відвідали 4,6 млн осіб
Стало відомо, скільки глядачів відвідало груповий етап Чемпіонату світу з футболу
Вчора, 11:33
Лі Чже Мен зазначив, що провал Південної Кореї на Чемпіонаті світу став результатом організаційних та кадрових помилок
Президент Південної Кореї закликав розслідувати виступ збірної на Чемпіонаті світу
Вчора, 10:36
Переможець матчу вперше в історії вийшов до 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Канада та Південна Африка визначили першого учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Вчора, 00:07

Новини

Нідерланди продовжили серію вильотів з мундіалів не в основний час
Нідерланди продовжили серію вильотів з мундіалів не в основний час
Кот-д'Івуар – Норвегія. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Кот-д'Івуар – Норвегія. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Німеччина вперше в історії чемпіонатів світу з футболу вилетіла після серії пенальті
Німеччина вперше в історії чемпіонатів світу з футболу вилетіла після серії пенальті
European Gymnastics відклала затвердження рішення щодо присутності прапору Росії на турнірах
European Gymnastics відклала затвердження рішення щодо присутності прапору Росії на турнірах
Визначилася перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Визначилася перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Збірна України U-19 з футболу переможно стартувала на Євро-2026
Збірна України U-19 з футболу переможно стартувала на Євро-2026

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Сьогодні, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну