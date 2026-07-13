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Пішов з життя 38-річний арбітр, який пропустив Чемпіонат світу через звинувачення у домаганні

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Пішов з життя 38-річний арбітр, який пропустив Чемпіонат світу через звинувачення у домаганні
У чемпіонаті Нідерландів Діперінк працював з 2017 року

Причини смерті Роба Діперінка наразі невідомі – поліція проводить розслідування.

Пішов з життя 38-річний нідерландський футбольний арбітр Роб Діперінк. Про це повідомляє Главком з посиланням на ED.

Причини смерті судді наразі невідомі – поліція проводить розслідування.

Діперінк мав працювати відеоасистентом на Чемпіонаті світу 2026. За місяць до старту мундіалю він був відсторонений ФІФА від мундіалю.

Причиною такого рішення став квітневий арешт Діперінка за підозрою у домаганні до неповнолітньої особи. 

Варто зазначити, що поліція Лондона не змогла довести провину арбітра у суді та закрила справу. Разом з тим, ФІФА виключила Діперінка зі списку арбітрів, запрошених на світову першість.

У чемпіонаті Нідерландів Діперінк працював з 2017 року. Пізніше він став відеоасистентом. Зокрема, нідерландець працював на кількох матчах Чемпіонату Європи 2024 та Олімпіаді-2024.

Нагадаємо, збірна Франції продовжила свою переможну серію на Чемпіонаті світу 2026 з футболу, обігравши з рахунком 2:0 команду Марокко.

На 60-й хвилині Кіліан Мбаппе нарешті знайшов свій момент, красивим обвідним ударом із лівого кута штрафного влучивши під дальню стійку та відкривши рахунок. 

Через шість хвилин Франція подвоїла перевагу. Мбаппе віддав передачу на Усмана Дембеле, який пробив із межі штрафного. Удар вийшов не надто сильним, однак через рикошет і закритий огляд Буну м'яч усе ж опинився в нижньому куті воріт.

Як повідомлялося, збірна Іспанії обіграла Бельгію у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу

На 88-й хвилині «фурія роха» забила вирішальний гол – Ламменс відбив перед собою удар Кубарсі і Меріно першим встиг на добивання. 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть

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