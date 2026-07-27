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Сіренко видовищним нокаутом на останніх секундах переміг екскандидата в чемпіони хевівейту

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Сіренко видовищним нокаутом на останніх секундах переміг екскандидата в чемпіони хевівейту
Владислав Сіренко подарував справжню сенсацію
фото: B1 Boxing

Українець оформив найгучнішу перемогу в професіональній кар'єрі

Вітчизняний боксер Владислав Сіренко нокаутував шведа Отто Валліна в 10-му раунді поєдинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BoxRec.

Бій відбувся в американському Нью-Йорку. Поєдинок був складовою великого вечора Zuffa Boxing. Подія відбулася у «Медісон Сквер Гардені».

Фаворитом бою був Валлін. Утім, Сіренко захопив ініціативу в перших раундах і кілька разів непогано влучив у корпус скандинава. Проте, і суперник українця час від часу відповідав відчутними ударами.

У середині поєдинку Валлін перехопив ініціативу та кілька разів «прописав» і з дистанції, і в ближньому бою. Український боксер намагався відповідати. Однак, ударів від Сіренка поменшало.

Тим не менше, останнє слово виявилося за українцем. У фінальному раунді на останніх секундах Сіренко впіймав шведського боксера в занадто оптимістичній атаці, видав серію потужних ударів і відправив Валліна на підлогу. Піднятися скандинав зміг лише з допомогою команди.

Сіренко перекрив поразку від англійського боксера Соломона Дакреса в липні торік. Актуальний рекорд українця в професіоналах – 23 перемоги за однієї поразки. Натомість Валлін програв третій з останніх п'яти боїв. Раніше його перемогли британці Ентоні Джошуа та Дерек Чісора.

До слова, раніше Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.

Нагадаємо, британець Ф'юрі кинув виклик Усику на третій бій. Українець доволі оперативно відповів британському боксеру. У спеціальному відеозверненні він підтвердив готовність втретє битися з «Циганським Королем».

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Теги: бокс Отто Валлін Владислав Сіренко

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