Український бунт? ЗМІ повідомили, що Ванат і Циганков відмовилися грати за «Жирону»

Ванат і Циганков не зіграли у стартовому матчі «Жирони» в Сегунді

ЗМІ інформують, що поведінка Ваната і Циганкова викликала негативну реакцію в роздягальні «Жирони»

У матчі першого туру Сегунди сезону 2026/27 між «Жироною» та «Леганесом», який відбувся 16 серпня, жоден із українських футболістів каталонського клубу не вийшов на поле. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іспанські ЗМІ.

Як повідомляє журналіст Cadena SER Ніл Сола, український нападник «Жирони» Владислав Ванат відмовився виходити на заміну у домашній зустрічі проти «Леганеса».

За інформацією джерела, інцидент стався після того, як головний тренер команди Кіке Альварес попросив 24-річного українця розпочати розминку.

Раніше сам тренер повідомивв, що інший українець «Жирони» Віктор Циганков, також не захотів виходити на поле з лави запасних у цьому матчі.

Зазначається, що поведінка обох футболістів викликала негативну реакцію в роздягальні «Жирони».

Ще один українець Олександр Пищур до заявки на матч не потрапив. Воротар Владислав Крапивцов провів усю зустріч у запасі.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.