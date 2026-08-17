Український бунт? ЗМІ повідомили, що Ванат і Циганков відмовилися грати за «Жирону»
ЗМІ інформують, що поведінка Ваната і Циганкова викликала негативну реакцію в роздягальні «Жирони»
У матчі першого туру Сегунди сезону 2026/27 між «Жироною» та «Леганесом», який відбувся 16 серпня, жоден із українських футболістів каталонського клубу не вийшов на поле. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іспанські ЗМІ.
Як повідомляє журналіст Cadena SER Ніл Сола, український нападник «Жирони» Владислав Ванат відмовився виходити на заміну у домашній зустрічі проти «Леганеса».
За інформацією джерела, інцидент стався після того, як головний тренер команди Кіке Альварес попросив 24-річного українця розпочати розминку.
Раніше сам тренер повідомивв, що інший українець «Жирони» Віктор Циганков, також не захотів виходити на поле з лави запасних у цьому матчі.
Зазначається, що поведінка обох футболістів викликала негативну реакцію в роздягальні «Жирони».
Ще один українець Олександр Пищур до заявки на матч не потрапив. Воротар Владислав Крапивцов провів усю зустріч у запасі.
Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.
«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.
У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.
Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.
Коментарі — 0