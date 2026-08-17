Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Український бунт? ЗМІ повідомили, що Ванат і Циганков відмовилися грати за «Жирону»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Український бунт? ЗМІ повідомили, що Ванат і Циганков відмовилися грати за «Жирону»
Ванат і Циганков не зіграли у стартовому матчі «Жирони» в Сегунді

ЗМІ інформують, що поведінка Ваната і Циганкова викликала негативну реакцію в роздягальні «Жирони»

У матчі першого туру Сегунди сезону 2026/27 між «Жироною» та «Леганесом», який відбувся 16 серпня, жоден із українських футболістів каталонського клубу не вийшов на поле. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іспанські ЗМІ.

Як повідомляє журналіст Cadena SER Ніл Сола, український нападник «Жирони» Владислав Ванат відмовився виходити на заміну у домашній зустрічі проти «Леганеса».

За інформацією джерела, інцидент стався після того, як головний тренер команди Кіке Альварес попросив 24-річного українця розпочати розминку.

Раніше сам тренер повідомивв, що інший українець «Жирони» Віктор Циганков, також не захотів виходити на поле з лави запасних у цьому матчі.

Зазначається, що поведінка обох футболістів викликала негативну реакцію в роздягальні «Жирони».

Ще один українець Олександр Пищур до заявки на матч не потрапив. Воротар Владислав Крапивцов провів усю зустріч у запасі.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.

Читайте також:

Теги: ФК Жирона Віктор Циганков НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ян Діоманде нарешті перебрався на «Бернабеу»
«Реал» завершив трансфер вундеркінда з чемпіонату Німеччини за шалені гроші
6 серпня, 17:52
Вінісіус грає за «Реал» з літа 2018 року
Стало відомо, яку суму «Арсенал» запропонував «Реалу» за Вінісіуса
2 серпня, 13:00
«Агрон» та «Луцьксантехмонтаж №536» зустрінуться між собою в Кубку України
«Агрон» – «Луцьксантехмонтаж №536». У Кубку України пройде гра клубів з оригінальними назвами
1 серпня, 11:45
Рауль Асенсіо невчасно зазнав серйозного ушкодження
Одноклубник Луніна надовго потрапив у лазарет «Реала»
30 липня, 17:29
Максанс Лакруа змінив прописку в межах Лондона
«Челсі» оформив трансфер півфіналіста Чемпіонату світу 2026
30 липня, 15:22
Руслан Ротань: З тим потенціалом, який маємо, ми повинні були проходити цю команду
«Ми не дорослішаємо». Ротань емоційно прокоментував виліт «Полісся» з єврокубків
30 липня, 11:20
Славко Вінчіч завершив діяльність на мажорній ноті
Арбітр фіналу Чемпіонату світу 2026 ухвалив несподіване кар'єрне рішення
27 липня, 10:57
У протистоянні «Карабах» (Азербайджан) – ЦСКА (Софія, Болгарія) буде визначатися потенційний суперник киян
Визначилися потенційні суперники «Динамо» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій
20 липня, 15:27
У США під час мундіалю біля спортоб'єктів перехопили більше 700 БПЛА
Стало відомо, скільки дронів було перехоплено у США біля спортоб'єктів під час Чемпіонату світу
17 липня, 16:26

Новини

Олімпійський чемпіон з Угорщини заявив, що готовий приїхати змагатися до Росії
Олімпійський чемпіон з Угорщини заявив, що готовий приїхати змагатися до Росії
Український бунт? ЗМІ повідомили, що Ванат і Циганков відмовилися грати за «Жирону»
Український бунт? ЗМІ повідомили, що Ванат і Циганков відмовилися грати за «Жирону»
«Полісся» – «Зоря». Прогноз і анонс на матч третього туру УПЛ
«Полісся» – «Зоря». Прогноз і анонс на матч третього туру УПЛ
Очільниця української легкої атлетики оцінила підсумки юніорського Чемпіонату світу 2026
Очільниця української легкої атлетики оцінила підсумки юніорського Чемпіонату світу 2026
Україна програла Угорщині у заключному матчі Євробаскету U-16: яке місце посіла наша збірна
Україна програла Угорщині у заключному матчі Євробаскету U-16: яке місце посіла наша збірна
Світоліна відіграла сім матчболів та вийшла у третє коло турніру у Цинциннаті
Світоліна відіграла сім матчболів та вийшла у третє коло турніру у Цинциннаті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2026
135K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
61K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
59K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Вчора, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
15 серпня, 19:00
Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
15 серпня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
15 серпня, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
15 серпня, 08:06

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua