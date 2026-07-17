Середняк чемпіонату Англії віддав 40 млн євро за учасника Чемпіонату світу 2026

Оборонець перебрався на Туманний Альбіон із Італії

Англійський «Лідс» оголосив про трансфер центрбека італійського «Сассуоло» Таріка Мухаремовіча. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Боснієць коштував «павичам» 40 млн євро. Оборонець підписав із «Лідсом» контракт на п'ять років. Він став другим найдорожчим придбанням йоркширців за всю історію.

Мухаремовіч провів у чемпіонаті Італії ті ж п'ять років. У 2021 році його підписав туринський «Ювентус», але він виступав лише за юнацьку та молодіжну команди «б'янконері». Натомість два останні сезони центрбек відіграв за «Сассуоло».

У минулій кампанії Мухаремовіч провів 33 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав по два голи та результативні передачі. На Чемпіонаті світу 2026 оборонець зіграв три поєдинки та отримав червону картку.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.