Журналісти ідентифікували «Коновала»: лікаря, який катував бранців

«Коновал» роками принижував полонених і відмовляв їм у медичній допомозі

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) встановили особу тюремного лікаря на прізвисько «Коновал» із виправної колонії №7 у селищі Пакіно Володимирської області РФ, який роками знущався над українськими бранцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал «Схеми».

Колонія особливого режиму

У Пакіно утримують як військовополонених, так і цивільних українців. За словами колишніх бранців, ця колонія вирізняється серед інших російських в'язниць: там регулярною практикою стало сексуалізоване насильство. За спогадами звільнених, у Пакіно діяла ціла система, метою якої було принизити людську гідність в'язнів, – а це, згідно з Женевською конвенцією, є воєнним злочином.

Одним із ключових виконавців цієї системи, за даними журналістів, був лікар медчастини, якого бранці називали «Коновалом» – так історично називали ветеринарів, а тепер словом жартома позначають некваліфікованих медиків. Колишні полонені розповіли, що він влаштовував принизливі роздягання, змушував в'язнів імітувати дії сексуального характеру, ображав та погрожував сексуальним насильством. Крім того, він фактично не надавав медичної допомоги: за свідченнями звільнених, саме через це в колонії спалахнула епідемія корости – паразитарного захворювання шкіри, яке за нормальних умов лікується швидко, але у Пакіно тижнями й місяцями лишалося без лікування.

фото: Схеми

Постійні знущання й відсутність медичної допомоги коштували життя щонайменше одному з бранців: 23-річний морський піхотинець Павло Польовий, оборонець Маріуполя, наклав на себе руки в ніч на 30 травня 2023 року, не витримавши тривалих тортур і психологічного тиску. За тиждень до цього він встиг розповісти представникам Червоного Хреста, які відвідували колонію, правду про те, що там відбувається.

Як журналісти встановили особу медика

«Схеми» поспілкувалися майже з півсотнею колишніх бранців, які повернулися з Пакіно в період з 2024 року по травень 2026-го. Більшість не наважилася публічно згадувати пережите, частина погодилася розповісти анонімно. За зібраними ознаками зовнішності – вік близько 50 років, висока крупна статура, поголене обличчя без бороди й вусів, дещо розкосі очі – журналісти визначили, що шукати медика слід у структурі медико-санітарної частини Федеральної служби виконання покарань РФ у Володимирській області.

За допомогою спільноти «Кіборг» розслідувачі отримали доступ до переліку співробітників цієї медчастини й серед сотень імен звузили пошук до конкретної людини – 48-річного В'ячеслава Черданцева. Його архівні світлини журналісти показали колишнім бранцям: понад 30 із них впізнали медика на фото, більшість – однозначно.

фото: Схеми

Черданцев народився в Киргизстані, де розпочав кар'єру в пенітенціарній системі – працював фельдшером у колонії для неповнолітніх. У звіті про цей заклад за 2006 рік зазначалося, що кабінет медчастини часто був зачинений, бракувало базових ліків, а підлітки страждали від занедбаних інфекційних та шкірних хвороб. У 2013 році Черданцев переїхав до Росії, оселився поблизу Пакіно, а з 2015 року працює в колонії №7. Одружений, має двох дорослих дітей, які також здобули медичну освіту. Журналісти намагалися зв'язатися з ним, але на дзвінки й повідомлення він не відповів.

фото: Схеми

Розслідувачі також встановили особу росіянина на прізвисько «Ярік» – ув'язненого-рецидивіста Ярослава Кирилова, який за особливі привілеї від адміністрації колонії допомагав лікарю знущатися над українськими бранцями та регулярно скаржився на них охороні, після чого бранців били.

Реакція влади

У грудні 2024 року Служба безпеки України вже оголошувала підозру одному з керівників колонії в Пакіно. У 2025 році ще двом співробітникам установи – заступнику начальника та оперативнику – повідомили про підозру в катуванні та сексуалізованому насильстві щодо полонених. Журналісти «Схеми» повідомили про нові докази щодо Черданцева українським правоохоронцям.

Повне відео розслідування «Схем»: «Ми тебе поламаємо». Цей російський лікар створив систему знущань над полоненими українцями