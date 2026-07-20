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Калініна обіграла іспанку на турнірі в Гамбурзі, здобувши першу перемогу за місяць

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Калініна обіграла іспанку на турнірі в Гамбурзі, здобувши першу перемогу за місяць
Ангеліна Калініна обіграла 101-шу ракетку світу на старті турніру в Гамбурзі
фото: WTA

Українка перервала серію поразок

Експерша ракетка України Ангеліна Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 250 у Гамбурзі, обігравши у двох сетах представницю Іспанії Кейтлін Кеведо. Про це повідомляє «Главком».

Українська тенісистка Ангеліна Калініна у статусі другої сіяної розпочала виступи на турнірі WTA 250 у Гамбурзі. Першою суперницею українки стала іспанка Кейтлін Кеведо, 101-ша ракетка світу.

Хід матчу

У першій партії Ангеліна повела у рахунку 4:1. Однак українка до десятого гейму дозволила Кеведо відновити паритет – 5:5. Ключовим став 11-й гейм на подачі іспанки. Калініна з четвертої спроби реалізувала брейк, а потім подала на сет – 7:5.

В другій партії ключовим став дев'ятий гейм: Ангеліна з першої ж спроби забрала гейм на подачі суперниці, після чого закрила гру на своїй подачі – 6:4. Таким чином Калініна перервала 3-матчеву серію поразок, здобувши першу перемогу за місяць.

WTA 250. Гамбург. 1/16 фіналу

Ангеліна Калініна (Україна) – Кейтлін Кеведо (Іспанія) 7:5, 6:4

Наступною суперницею Калініної стане переможниця протистояння між тенісисткою з Аргентини Марією Лурдес Карле та німкенею Юле Німаєр.

Нагадаємо, українська тенісистка Дарія Снігур успішно стартувала на турнірі на хардовому покритті WTA 250 у Празі. У матчі першого кола Снігур обіграла у трьох сетах німкенею Еллу Зайдель.

Теги: теніс Ангеліна Калініна

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