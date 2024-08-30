Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Марта Костюк програла у третьому колі US Open

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Марта Костюк програла у третьому колі US Open
Українська тенісистка поступилася американці Еммі Наварро
фото з відкритих джерел

Україна втратила останніх представниць в одиночній сітці US Open

Перша ракетка України Марта Костюк завершила виступи на US Open-2024. У трьох сетах українська тенісистка поступилася американці Еммі Наварро.

Матч тривав 1 годину 55 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 4:6, 6:3. Костюк двічі подала навиліт, допустила сім подвійних помилок та використала шість з 11 брейк-пойнтів.

Костюк поступилась у першому сеті, але змогла забрати у свій актив другий. Проте за рахунку 3:1 програла одразу п'ять геймів, а за ними й зустріч.

Таким чином, Україна втратила останніх представниць в одиночній сітці US Open.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна (№28 WTA) не змогла вийти до 1/8 фіналу US Open-2024. 

Раніше повідомлялося, що українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк вийшли до третього кола змагань. Марта Костюк у поєдинку другого кола перемогла британку Гарріет Дарт. У першому сеті точилася доволі рівна боротьба, а от в другому Марта здобула впевнену перемогу – 7:6(10), 6:1.

Як повідомлялося, 26 серпня, стартував останній в цьому році турнір серії Grand Slam – Us Open. Відразу шість українських тенісисток вийшли на корти в перший день змагань.

Читайте також:

Теги: теніс Марта Костюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілля Ковтун виступатиме на Олімпіаді, маючи за плечима статус віцечемпіона світу-2023
Анонс Олімпіади на 31 липня. Остання можливість для України здобути нагороди в липні
31 липня, 09:15
Сергій Куліш спробує додати до своєї скарбнички ще одну олімпійську нагороду
Анонс Олімпіади на 1 серпня. Хто матиме шанси здобути для України другу нагороду
1 серпня, 07:43
Український клуб обіграв сербський «Партизан»
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
1 серпня, 06:35
Людмила та Надія Кіченок втретє у кар'єрі грають на Олімпіаді
Олімпіада-2024: сестри Кіченок вийшли до 1/4 фіналу тенісного турніру
1 серпня, 00:45
Поєдинок тривав 2 години 58 хвилин
Костюк програла тригодинний матч у чвертьфіналі тенісного турніру Олімпіади
1 серпня, 01:48
Людмила та Надія Кіченки повторили сіоє найкраще Олімпійське досягнення – вийшли у чвертьфінал
Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024 з тенісу
1 серпня, 21:21
Марта Костюк стартувала з впевненої перемоги
Українки здобули три перемоги в перший день US Open
27 серпня, 09:32
Світоліна та Костюк продовжують перемагати на US Open
Дві українські тенісистки пробилися до третього кола US Open
29 серпня, 10:44
Українка зазнала другої поразки у трьох зіграних матчах проти американської тенісистки
Еліна Світоліна завершила свій виступ на US Open-2024
Вчора, 21:57

Новини

Марта Костюк програла у третьому колі US Open
Марта Костюк програла у третьому колі US Open
Паралімпіада-2024: легкоатлетика Наталія Кобзар виборола срібло
Паралімпіада-2024: легкоатлетика Наталія Кобзар виборола срібло
Еліна Світоліна завершила свій виступ на US Open-2024
Еліна Світоліна завершила свій виступ на US Open-2024
Україна виграла перше «золото» на Паралімпійських іграх-2024
Україна виграла перше «золото» на Паралімпійських іграх-2024
Україна здобула першу медаль Паралімпіади-2024 у легкій атлетиці
Україна здобула першу медаль Паралімпіади-2024 у легкій атлетиці
«Динамо» дізналося суперників в основному етапі Ліги Європи
«Динамо» дізналося суперників в основному етапі Ліги Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
20K
Суд відправив до в’язниці ухилянта і конфіскував у нього майно
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Інститут вивчення війни оцінив наслідки втрати Україною першого винищувача F-16
14K
У ЄС зміняться правила щодо ручної поклажі у літаках: пояснення Єврокомісії
14K
Прогноз магнітних бур на 30 серпня – 1 вересня: якою буде сонячна активність

Новини

Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
29 серпня, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
28 серпня, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
28 серпня, 06:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua