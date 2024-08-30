Марта Костюк програла у третьому колі US Open

Україна втратила останніх представниць в одиночній сітці US Open

Перша ракетка України Марта Костюк завершила виступи на US Open-2024. У трьох сетах українська тенісистка поступилася американці Еммі Наварро.

Матч тривав 1 годину 55 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 4:6, 6:3. Костюк двічі подала навиліт, допустила сім подвійних помилок та використала шість з 11 брейк-пойнтів.

Костюк поступилась у першому сеті, але змогла забрати у свій актив другий. Проте за рахунку 3:1 програла одразу п'ять геймів, а за ними й зустріч.

Таким чином, Україна втратила останніх представниць в одиночній сітці US Open.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна (№28 WTA) не змогла вийти до 1/8 фіналу US Open-2024.

Раніше повідомлялося, що українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк вийшли до третього кола змагань. Марта Костюк у поєдинку другого кола перемогла британку Гарріет Дарт. У першому сеті точилася доволі рівна боротьба, а от в другому Марта здобула впевнену перемогу – 7:6(10), 6:1.

Як повідомлялося, 26 серпня, стартував останній в цьому році турнір серії Grand Slam – Us Open. Відразу шість українських тенісисток вийшли на корти в перший день змагань.