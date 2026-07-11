Юний український голкіпер уклав контракт з клубом італійської Серії А

Всеволод Чех перейшов до «Монци»

Юний український голкіпер Всеволод Чех став гравцем італійської «Монци». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

За інформацією джерела, контракт із 16-річним футболістом розрахований на три роки. У «Монці» українець наразі тренуватиметься і гратиме за молодіжний склад. Чех вже тривалий час проживає в Італії. Наразі він не викликався до юнацької збірної України.

На юнацькому рівні він виступав у системах «Ювентуса», а згодом у «Торіно», де мав обмежену ігрову практику через невеликий, як для воротаря, зріст – 180 см. Останні пів року голкіпер провів у «Новарі», де грав за команду U-17, хоча був на рік молодшим за партнерів. За цей період Чех додав у зрості 15 сантиметрів.

Влітку інтерес до українця виказали «Емполі», «Сампдорія», «Палермо». Втім, Чех обрав «Монцу», яка запропонувала йому перспективний проєкт для подальшого розвитку.

Нагадаємо, колишній центральний захисник збірної України, а також «Шахтаря», «Барселони» та низки інших клубів Дмитро Чигринський став головним тренером клуб елітного дивізіону чемпіонату Кіпру «Красава».

Контракт із 39-річним Чигринським оформлений терміном на один сезон. Раніше українець працював асистентом головного тренера у грецькому «Арісі», а кар'єру гравця завершив на початку 2025 року.

У складі «Красави» вже грають два українські футболісти – воротар Юрій Авраменко та опорний півзахисник Дмитро Мельниченко.