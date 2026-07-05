Бельгійська асоціація приголомшена рішенням ФІФА призупинити бан бомбардира збірної США

У штаб-квартирі асоціації вражені подіями на ЧС-2026

Керівництво місцевого футболу шоковане свавіллям організатора Кубка світу

Королівська бельгійська футбольна асоціація відреагувала на дозвіл нападнику національної команди Сполучених Штатів Америки Фоларіну Балогуну зіграти в 1/8 фіналу Чемпіонату світу (ЧС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Асоціація «приголомшена рішенням ФІФА допустити дискваліфікованого гравця» до поєдинку. Бельгійські функціонери нагадали, що Дисциплінарний кодекс Міжнародної федерації футболу прямо передбачає, що вилучення автоматично веде до дискваліфікації на наступний матч. Балогун отримав червону картку в протистоянні з боснійцями (2:0).

Підставою для скасування дискваліфікації стала інша стаття Дисциплінарного кодексу ФІФА. Судовий орган має право на повне чи часткове призупинення обмежувальних заходів. Балогун отримав випробувальний термін – один рік. Зазвичай це правило використовують щодо тривалих банів (більше одного матчу).

Наразі Королівська бельгійська футбольна асоціація вивчає всі можливі варіанти дій. Вочевидь, тамтешні функціонери будуть оскаржувати рішення ФІФА. Матч національної команди проти збірної США відбудеться у ніч проти вівторка, 7 липня.

Пари 1/8 фіналу ЧС-2026

Стадія стартувала 4 липня. Першим поєдинком став матч між канадцями та збірною Марокко. Атлаські леви оформили розгромну перемогу (3:0). Закриватимуть цей раунд національні команди Колумбії та Швейцарії 7 липня.

Усі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Парагвай – Франція – 0:1

Канада – Марокко – 0:3

Бразилія – Норвегія

Мексика – Англія

США – Бельгія

Португалія – Іспанія

Аргентина – Єгипет

Швейцарія – Колумбія

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, раніше ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію форварда збірної США Балогуна. Білий дім нібито просив Джанні Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки. В організації заперечують вплив американської влади на рішення.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.