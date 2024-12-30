У Росії відразу два літаки цього ранку здійснили екстрену посадку

Літак «Аерофлоту», що прямував з Фергани до Москви, здійснив екстрену посадку в міжнародному аеропорту Ташкента

Жінку госпіталізували з підозрою на інсульт до однієї з медустанов Ташкента, а літак вилетів до Москви

У Росії відразу два літаки цього ранку були змушені здійснити екстрену посадку. В одному випадку вона здійснювалася через погане самопочуття пасажирки, у іншому – через смерть пасажира. Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

Повідомляється, що літак S7, що прямував маршрутом Южно-Сахалінськ – Новосибірськ, здійснив вимушену посадку в аеропорту міста Братська Іркутської області через смерть одного з пасажирів.

Літак «Аерофлоту», що прямував з Фергани до Москви, здійснив екстрену посадку в міжнародному аеропорту Ташкента через погане самопочуття пасажирки. Зазначається, що жінку госпіталізували з підозрою на інсульт до однієї з медустанов Ташкента, а літак вилетів до Москви.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться в повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.

‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу



Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів... https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів.

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».