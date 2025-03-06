Титуловані російські фристайлісти були помічені у підтримці війни проти України

Любов Нікітіна, Станіслав Нікітін, Максим Буров, Єсенія Пантюхова та Ілля Буров зробили фото з георгіївськими стрічками

Російський фристайліст Максим Буров лайкав пости в Instagram з Путіним і російськими військовими

Члени збірної Росії з фристайлу влаштували фотосесію з георгіївськими стрічками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Зазначається, що російський фристайліст Максим Буров лайкав пости в Instagram з Путіним і російськими військовими, які беруть участь у війні проти України.

Також у травні 2022 року російські фристайлісти Любов Нікітіна, Станіслав Нікітін, Максим Буров, Єсенія Пантюхова та Ілля Буров зробили фото з георгіївськими стрічками.

Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Більше того, про заборону щодо її використання прямо згадується в рекомендаціях МОК про нейтральних атлетів.

Нагадаємо, титуловані російські фігуристи Іван Букін та Олександра Степанова, які хочуть отримати нейтральний статус та взяти участь в Олімпіаді, виявилися прихильниками підсанкційного співака-пропагандиста Shamana (Ярослава Дронова).

Зазначається, що Іван Букін підписаний на сторінку Shamana в Instagram. Олександра Степанова лайкала та коментувала один з дописів Shamana в Instagram.

Варто зазначити, що за підтримку російської агресії Shaman внесений в санкційні списки України, Канади та ЄС.

Букін та Степанова – дворазові віце-чемпіони Європи (2019, 2022), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020), чемпіони світу серед юніорів (2013) та переможці юніорського фіналу Гран-прі (2012). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025), чотириразові віце-чемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2016).

Як повідомлялося, МОК закликав допустити російських спортсменів до відбору Олімпіади-2026.

За інформацією джерел SVT, Міжнародний олімпійський комітет чітко окреслив свої контакти як із Міжнародним союзом біатлоністів (IBU), так і з Міжнародною федерацією лижних видів спорту (FIS).

«Вони не кажуть: «Робіть це, інакше ви не отримаєте від нас фінансування». Але вони зрозуміло заявляють, що хочуть знайти рішення, яке дозволить нейтральним спортсменам брати участь у зимових Олімпійських іграх. Вони дійсно хочуть цього досягти і сподіваються, що ми допустимо нейтральних спортсменів до кваліфікації на наступний сезон», – цитує SVT джерело в IBU.

Олімпійські Ігри 2026 року пройдуть з 6 до 22 лютого в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італії).