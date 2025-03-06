Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Титуловані російські фристайлісти були помічені у підтримці війни проти України

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Титуловані російські фристайлісти були помічені у підтримці війни проти України
Любов Нікітіна, Станіслав Нікітін, Максим Буров, Єсенія Пантюхова та Ілля Буров зробили фото з георгіївськими стрічками

Російський фристайліст Максим Буров лайкав пости в Instagram з Путіним і російськими військовими

Члени збірної Росії з фристайлу влаштували фотосесію з георгіївськими стрічками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Зазначається, що російський фристайліст Максим Буров лайкав пости в Instagram з Путіним і російськими військовими, які беруть участь у війні проти України.

Також у травні 2022 року російські фристайлісти Любов Нікітіна, Станіслав Нікітін, Максим Буров, Єсенія Пантюхова та Ілля Буров зробили фото з георгіївськими стрічками.

Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Більше того, про заборону щодо її використання прямо згадується в рекомендаціях МОК про нейтральних атлетів.

Титуловані російські фристайлісти були помічені у підтримці війни проти України фото 1

Нагадаємо, титуловані російські фігуристи Іван Букін та Олександра Степанова, які хочуть отримати нейтральний статус та взяти участь в Олімпіаді, виявилися прихильниками підсанкційного співака-пропагандиста Shamana (Ярослава Дронова)

Зазначається, що Іван Букін підписаний на сторінку Shamana в Instagram. Олександра Степанова лайкала та коментувала один з дописів Shamana в Instagram.

Варто зазначити, що за підтримку російської агресії Shaman внесений в санкційні списки України, Канади та ЄС.

Букін та Степанова – дворазові віце-чемпіони Європи (2019, 2022), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020), чемпіони світу серед юніорів (2013) та переможці юніорського фіналу Гран-прі (2012). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025), чотириразові віце-чемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2016).

Як повідомлялося, МОК закликав допустити російських спортсменів до відбору Олімпіади-2026.

За інформацією джерел SVT, Міжнародний олімпійський комітет чітко окреслив свої контакти як із Міжнародним союзом біатлоністів (IBU), так і з Міжнародною федерацією лижних видів спорту (FIS).

«Вони не кажуть: «Робіть це, інакше ви не отримаєте від нас фінансування». Але вони зрозуміло заявляють, що хочуть знайти рішення, яке дозволить нейтральним спортсменам брати участь у зимових Олімпійських іграх. Вони дійсно хочуть цього досягти і сподіваються, що ми допустимо нейтральних спортсменів до кваліфікації на наступний сезон», – цитує SVT джерело в IBU.

Олімпійські Ігри 2026 року пройдуть з 6 до 22 лютого в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італії).

Теги: росія війна георгіївська стрічка фристайл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Неповнолітній заробив $200 за підпал авто
За підпал авто військового неповнолітній має прочитати патріотичну книжку – вирок суду
6 лютого, 12:24
Головні новини ночі проти 10 лютого
Київ та Суми атакували дрони: головне за ніч
10 лютого, 05:47
Сьогодні Валерій Залужний займає посаду посла України у Великій Британії
Залужний розповів про найбільше досягнення за рік
8 лютого, 09:46
На фото атака на комбінаті у російському Липецьку 24 лютого 2024 року
У Липецьку дрони, ймовірно, атакували металургійний комбінат
13 лютого, 06:21
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
19 лютого, 13:24
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Польський міністр озвучив позицію щодо виборів в Україні
20 лютого, 00:55
Позиції Україні у рейтингу Brand Finance Global Soft Power Index змінились у цьому році
Світовий рейтинг «м'якої сили»: хто у лідерах та на якій сходинці Україна
21 лютого, 17:30
На думку Козирєва, НАТО, можливо, зараз розпадається або перебуває у глибокій кризі
Створюйте ядерну зброю! Колишній російський міністр, який складав Будапештський меморандум, дав пораду Зеленському
26 лютого, 22:02
Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2025 року
Вчора, 00:40

Новини

Титуловані російські фристайлісти були помічені у підтримці війни проти України
Титуловані російські фристайлісти були помічені у підтримці війни проти України
Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні: де дивитися трансляції змагань
Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні: де дивитися трансляції змагань
Трубін зробив фантастичний потрійний сейв у грі з «Барселоною» (відео)
Трубін зробив фантастичний потрійний сейв у грі з «Барселоною» (відео)
Клуб Трубіна зазнав поразки. Результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Клуб Трубіна зазнав поразки. Результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів. «Інтер» здобув впевнену перемогу над «Фейєнордом»
Ліга чемпіонів. «Інтер» здобув впевнену перемогу над «Фейєнордом»
Чемпіонат світу з біатлону серед військових: став відомий склад збірної України
Чемпіонат світу з біатлону серед військових: став відомий склад збірної України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 березня 2025
51K
Канада пішла на принцип: cпоживачі ігнорують торгового гіганта США
41K
Очільник Rheinmetall назвав головні перешкоди, з якими німецький концерн зіткнувся в Україні
12K
Стало відомо, хто схиляв Зеленського до примирення з Трампом
11K
Інвалідний скандал на Хмельниччині: стало відомо, скільки прокурорів вже звільнилися (документ)

Новини

У Києві загроза ударних дронів тривала 33 хвилини
Сьогодні, 04:22
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua