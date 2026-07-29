МОК відмовляється реагувати на скандальні заяви очільника російського спорту Дегтярьова

МОК не коментує скандальну діяльність Дегтярьова

Міжнародний олімпійський комітет відмовляється коментувати заяви на підтримку війни, які робить міністр спорту РФ та голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов. Про це інформує «Главком».

Минулого тижня Дегтярьов взяв участь відкритті Всеросійських змагань з легкої атлетики спорту осіб із вадами опорно-рухового апарату серед російських окупантів.

«Володимир Путін дає нам доручення: всі ветерани спеціальної військової операції повинні мати можливість пройти спортивну реабілітацію, знайти себе у спорті, у мирному житті і давати приклад своїм бойовим товаришам. І ось сьогодні разом з Паралімпійським комітетом Росії, з усіма регіонами ми стартуємо. Це перші такі змагання: 28 регіонів плюс ЦСКА, 9 дисциплін», – сказав Дегтярьов.

«Главком» звернувся за коментарем до МОК щодо його реакції на скандальні висловлювання Дегтярьова.

Однак, МОК не відповів на запит.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.