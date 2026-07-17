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Густий чорний дим накрив Підмосков'я через масштабну пожежу (відео)

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Густий чорний дим накрив Підмосков'я через масштабну пожежу (відео)
У підмосковному місті Бронниці Росії спалахнула масштабна пожежа
фото: скрин з відео

Вогонь швидко поширився після розливу пального, а площа займання перевищила три тисячі квадратних метрів

У місті Бронниці Московської області 17 липня сталася масштабна пожежа на території парковки в промисловій зоні. Над містом піднявся густий стовп чорного диму, який видно з багатьох районів населеного пункту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МНС Росії у Московській області.

За повідомленнями російських змі, пожежа розпочалася з займання транспортних засобів.

«Надійшло повідомлення про загоряння автомобілів на території промзони в муніципальному окрузі Раменський, місто Бронниці, Виробничий проїзд, будинок 6» , – повідомили в рятувальній службі.

Отож, спочатку рятувальні служби отримали повідомлення про загоряння двох вантажних автомобілів марки «Газель» та двох бензовозів. Однак внаслідок пошкодження цистерн відбувся значний розлив палива, що значно ускладнило ліквідацію пожежі. Вогонь миттєво перекинувся на інші транспортні засоби, які були припарковані поруч на території майданчика.

За останніми даними, площа займання стрімко зросла і становить близько 5 тисячі квадратних метрів.

За даними МНС, у ліквідації займання беруть участь 58 осіб та 20 одиниць техніки. Пожежно-рятувальні підрозділи намагаються локалізувати займання та не допустити подальшого поширення вогню, адже існує загроза перекидання полум'я на розташовану поруч адміністративну будівлю. 

Інформації про постраждалих або загиблих на момент публікації не надходило.

Офіційні російські служби також не повідомляли про причини виникнення пожежі, а незалежного підтвердження обставин інциденту наразі немає.

Нагадаємо, 15 липня мер Москви Сергій Собянін заявив про одну з наймасштабніших атак безпілотників на російську столицю та Московську область за час повномасштабної війни. За його словами, протягом доби в напрямку регіону нібито летіли близько 340 дронів, понад 50 із яких, як стверджує російська влада, було збито на підльоті до Москви. Водночас очевидці повідомляли про вибухи, пожежі та пошкодження в різних районах Московської області.

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Теги: пожежа росія

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