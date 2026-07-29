«Копенгаген» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

Суперники визначать долю путівки в наступний раунд

Сьогодні, 29 липня 2026 року, данський «Копенгаген» на арені «Паркен» прийме житомирське «Полісся» у рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Копенгаген» – «Полісся»

Безумовним лідером симпатій на 10:55 29 липня стали господарі, впевнені фахівці GGBET. На ймовірний успіх гранда Данії виставлено коефіцієнт 1,63. Зате на потенційну перемогу «поліських вовків» закладено кеф 4,99. На нічию в основний час запропоновано бал 4,27. Подібні цифри підготували щодо путівку в наступний раунд турніру. На місце в наступному раунді для «Копенгагена» закладено коефіцієнт 1,30. Тим часом прохід житомирян оцінено балом 3,51. Натомість на тотал менше 2,0 виставлено кеф 3,75.

Передматчевий стан команд

Поєдинок минулого четверга став першим у сезоні для обох колективів. Матч у словацькому Кошице завершився результативною нічиєю (3:3). У складі «Полісся» голами відзначилися нападник Краснопір, півзахисник Федор і форвард Філліпов. А в лавах «левів» забиті м'ячі до свого активу записали вінгер Роберт (дубль) та хавбек Мадсен.

Після старту в єврокубках «Копенгаген» розпочав виступи в новій кампанії данської Суперліги. Підопічні Бо Свенссона здобули непросту перемогу над «Люнгбю» (3:2). Оборонець Мелінг оформив два голи. Переможний м'яч за «левів» забив вінгер Ельюнуссі.

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Історія очних зустрічей

Прийдешній поєдинок буде лише другим у протистоянні команд. Утім, удома «Копенгаген» жодного разу не програв колективам із чемпіонату України. На груповому етапі Ліги Європи 2011/12 «леви» здолали полтавську «Ворсклу» (1:0).

Натомість у кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20 «Копенгаген» розібрався з «Дніпром» (2:0). Єдиний позитивний результат у Данії здобуло київське «Динамо». На груповому етапі Ліги Європи 2019/20 суперники розійшлися нічиєю (1:1). Зрештою, у плейоф із квартету вийшов лише «Копенгаген».

Де дивитися матч «Копенгаген» – «Полісся»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 20:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».