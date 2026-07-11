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У столичному Палаці спорту народний депутат жорстоко побив 53-річного ізраїльтянина: деталі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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У столичному Палаці спорту народний депутат жорстоко побив 53-річного ізраїльтянина: деталі
Більш молодший Беленюк із перших секунд захопив ініціативу у поєдинку

Жан Беленюк впевнено здолав свого опонента

У суботу, 11 липня, у столичному Палац спорту відбувся турнір зі змішаних єдиноборств, організований промоушеном Arena Championship. Про це повідомляє «Главком».

Головним поєдинком вечора стало протистояння олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби та народного депутата України Жана Беленюка з 53-річним ізраїльським бійцем Хаїмом Гозалі.

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Допис, поширений ARENA (@arena.championship)

Більш молодший Беленюк із перших секунд захопив ініціативу, успішно перевів суперника в партер і почав методично завдавати ударів. Гозалі намагався оборонятися, однак українець повністю контролював перебіг поєдинку.

Згодом обличчя ізраїльтянина було залите кров'ю, що суттєво ускладнювало його захист.

На четвертій хвилині стартового раунду команда Гозалі вирішила достроково завершити бій. Таким чином Беленюк яскраво дебютував у змішаних єдиноборствах, здобувши впевнену перемогу.

Варто зазначити, що Гозалі провів 21 поєдинок у промоушені Bellator. У його активі 15 перемог і 6 поразок.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України. Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: спорт Жан Беленюк ММА

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