Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори у Грузії: США звернулися до Тбілісі з пропозицією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вибори у Грузії: США звернулися до Тбілісі з пропозицією
26 жовтня у Грузії пройшли парламентські вибори
фото: AP

Вашингтон заохочує політичних лідерів Грузії «поважати верховенство права, скасувати законодавство, яке підриває фундаментальні свободи, і спільно усунути недоліки у виборчому процесі»

Сполучені Штати Америки закликають Грузію провести повне розслідування інформації про порушення, пов'язані з парламентськими виборами 26 жовтня. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, йдеться на сайті Державного департаменту.

Як зазначив Блінкен, у 2024 році міжнародні та місцеві спостерігачі відзначили «передвиборчу атмосферу, яка ознаменувалася нецільовим використанням державних ресурсів правлячою партією, підкупом голосів і залякуванням виборців, що сприяло нерівним умовам гри та підривало довіру громадськості та міжнародної спільноти до можливості справедливого результату».

За словами посадовця, міжнародні та місцеві спостерігачі погодилися з висновком, що день виборів у Грузії «загалом пройшов добре», але американська сторона відзначає повідомлення про порушення та насильство під час голосувань.

«Міжнародні спостерігачі не визнали результат вільним і справедливим. Ми засуджуємо всі порушення міжнародних норм і приєднуємось до закликів міжнародних і місцевих спостерігачів провести повне розслідування всіх повідомлень про порушення, пов’язані з виборами», – каже він.

Очільник зовнішньополітичного відомства США наголосив, що Вашингтон заохочує політичних лідерів Грузії «поважати верховенство права, скасувати законодавство, яке підриває фундаментальні свободи, і спільно усунути недоліки у виборчому процесі».

«Цілі Грузії щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, закріплені в конституції країни, вимагають, щоб уряд поважав права членів громадянського суспільства та основні свободи всіх громадян Грузії», – констатував американський чиновник.

Нагадаємо, що 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Раніше президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

До відома, грузинські опозиційні партії мають потенціал здобути більш ніж половину голосів на парламентських виборах, тоді як проросійська партія «Грузинська мрія» помітно втрачає підтримку. Про це свідчать результати соцопитування.

Читайте також:

Теги: США Грузія вибори Ентоні Блінкен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аналіз американської розвідки та Пентагону показав, що дозвіл на далекобійні удари «не матиме стратегічного впливу і не змінить хід війни»
Телеканал Fox News пояснив, чому США проти ударів далекобійною зброєю вглиб Росії
24 жовтня, 18:28
Байден заявив, що Трамп хоче знехтувати гарантіями Конституції США
Байден заявив, що Трампа потрібно «політично ізолювати»
23 жовтня, 07:06
Допоки в Україні триває воєнний стан організація будь-яких виборів неможлива
Як заощадити бюджетні гроші на майбутніх виборах? Частина 1
21 жовтня, 09:15
Під час концерту «Океану Ельзи» в Києві ТЦК влаштували перевірку документів у чоловіків
ТЦК та концерт. Деякі українці забули, що в країні триває війна?
12 жовтня, 12:19
Байден пообіцяв надати охорону Трампу на рівні президента США
Трамп вимагає додатковий захист для себе: реакція Байдена
12 жовтня, 09:48
Прийнято вважати, що український народ проти корупції. Але чи дійсно це так?
Корупція в Україні. Хто винен більше: влада чи народ?
6 жовтня, 12:02
Невідомо, чи продовжує Маск фінансувати організацію і яку суму становлять його пожертви загалом
Маск роками таємно фінансував праві рухи, що критикували адміністрацію Байдена – Reuters
3 жовтня, 22:07
Президент України Володимир Зеленський і кандидат у президенти США Дональд Трамп під час зустрічі 27 вересня 2024 року
Трамп заявив про хороші стосунки з Зеленським
30 вересня, 20:51
У США масштабна пожежа
Моторошна катастрофа: у США на хімічному заводі трапилась масштабна пожежа
30 вересня, 04:50

Політика

Єврорада перегляне відносини з Грузією після заяв про фальсифікації на виборах
Єврорада перегляне відносини з Грузією після заяв про фальсифікації на виборах
У парламенті Японії відбулись суттєві перестановки – NHK
У парламенті Японії відбулись суттєві перестановки – NHK
Євросоюз відхрестився від візиту Орбана до Грузії – Politico
Євросоюз відхрестився від візиту Орбана до Грузії – Politico
ЗМІ назвали приблизну суму, яку Маск вже витратив на кампанію Трампа
ЗМІ назвали приблизну суму, яку Маск вже витратив на кампанію Трампа
Ліва опозиція перемогла на виборах у Литві: як це вплине на Україну
Ліва опозиція перемогла на виборах у Литві: як це вплине на Україну
Здача українських територій в обмін на мир: Дуда звернувся до прихильників поступок
Здача українських територій в обмін на мир: Дуда звернувся до прихильників поступок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
51K
Підозрювана у незаконному збагаченні голова МСЕК Хмельниччини Крупа досі на посаді
37K
Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2024
6569
Що відбувається з економікою Росії і коли чекати на її крах
5891
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність

Новини

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 06:00
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Тривога у Києві тривала більше години
Вчора, 23:35
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua