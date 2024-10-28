Вибори у Грузії: США звернулися до Тбілісі з пропозицією

Вашингтон заохочує політичних лідерів Грузії «поважати верховенство права, скасувати законодавство, яке підриває фундаментальні свободи, і спільно усунути недоліки у виборчому процесі»

Сполучені Штати Америки закликають Грузію провести повне розслідування інформації про порушення, пов'язані з парламентськими виборами 26 жовтня. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, йдеться на сайті Державного департаменту.

Як зазначив Блінкен, у 2024 році міжнародні та місцеві спостерігачі відзначили «передвиборчу атмосферу, яка ознаменувалася нецільовим використанням державних ресурсів правлячою партією, підкупом голосів і залякуванням виборців, що сприяло нерівним умовам гри та підривало довіру громадськості та міжнародної спільноти до можливості справедливого результату».

За словами посадовця, міжнародні та місцеві спостерігачі погодилися з висновком, що день виборів у Грузії «загалом пройшов добре», але американська сторона відзначає повідомлення про порушення та насильство під час голосувань.

«Міжнародні спостерігачі не визнали результат вільним і справедливим. Ми засуджуємо всі порушення міжнародних норм і приєднуємось до закликів міжнародних і місцевих спостерігачів провести повне розслідування всіх повідомлень про порушення, пов’язані з виборами», – каже він.

Очільник зовнішньополітичного відомства США наголосив, що Вашингтон заохочує політичних лідерів Грузії «поважати верховенство права, скасувати законодавство, яке підриває фундаментальні свободи, і спільно усунути недоліки у виборчому процесі».

«Цілі Грузії щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, закріплені в конституції країни, вимагають, щоб уряд поважав права членів громадянського суспільства та основні свободи всіх громадян Грузії», – констатував американський чиновник.

Нагадаємо, що 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Раніше президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

До відома, грузинські опозиційні партії мають потенціал здобути більш ніж половину голосів на парламентських виборах, тоді як проросійська партія «Грузинська мрія» помітно втрачає підтримку. Про це свідчать результати соцопитування.