Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стало відомо, скільки коштуватиме побачити своє ім'я на екранах стадіонів під час Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, скільки коштуватиме побачити своє ім'я на екранах стадіонів під час Чемпіонату світу
Чемпіонат світу з футболу пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року
фото: DepositPhotos.com

Ім'я вболівальника на поєдинках Чемпіонату світу з футболу може з'явитись на табло стадіону під час передматчевої розминки

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) пропонує уболівальникам за $79 розмістити свої імена на великих екранах стадіонів під час матчів чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Пропозиція охоплює всі 72 матчі групового етапу. Зазначається, що в рамках цієї послуги ім'я може з'явитись на табло стадіону під час передматчевої розминки. Також повідомлення не повинні містити емодзі та обмежені 30 символами.

Чемпіонат світу з футболу пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)

Читайте також:

Теги: чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Офіційні права на трансляцію матчів Чемпіонату світу 2026 в Україні належать медіасервісу Megogo
Головна спортивна подія року: де дивитися Чемпіонат світу з футболу 2026
Вчора, 09:58
Олівер Гласнер шукатиме нове місце праці
Переможець Ліги конференцій залишився без головного тренера
2 червня, 19:55
Іньїго Перес пішов на підвищення
Третя команда чемпіонату Іспанії отримала нового тренера
1 червня, 14:59
Олександр Сирота (праворуч) проти «Барселони»
Знаменитий ексзахисник «Барселони» похизувався двома футболками «Динамо» в колекції
26 травня, 13:10
Житомиряни зберегли шанси на «срібло»
«Полісся» – «Рух». Прогноз і анонс на матч 30 туру УПЛ Реклама
24 травня, 09:59
Хосеп Гвардіола виграв з «Ман Сіті» шість чемпіонських титулів
Гвардіола офіційно залишає «Манчестер Сіті» після 10 років роботи
22 травня, 13:50
Віталій Буяльський оформив дубль у вирішальному поєдинку
«Динамо» виграло фінал Кубка України Реклама
20 травня, 20:08
Андреа Мальдера (ліворуч) повернувся до збірної України в новій ролі
Новий тренер збірної України взяв легенду «Шахтаря» в помічники
18 травня, 13:24
Гансі Флік продовжить працювати на «Камп Ноу»
Флік домовився про новий контракт із «Барселоною»
11 травня, 16:23

Новини

Костюк знялась з турніру в Лондоні: відома причина
Костюк знялась з турніру в Лондоні: відома причина
Російські маунтинбайкери пропустять етап Кубка світу через проблеми з візами
Російські маунтинбайкери пропустять етап Кубка світу через проблеми з візами
Яремчук дізнався, на яких умовах може повернутися в «Олімпіакос»
Яремчук дізнався, на яких умовах може повернутися в «Олімпіакос»
ФІДЕ вимагає від Федерації шахів РФ повідомити про кроки щодо припинення роботи на території України
ФІДЕ вимагає від Федерації шахів РФ повідомити про кроки щодо припинення роботи на території України
Стало відомо, скільки коштуватиме побачити своє ім'я на екранах стадіонів під час Чемпіонату світу
Стало відомо, скільки коштуватиме побачити своє ім'я на екранах стадіонів під час Чемпіонату світу
На перший етап чемпіонату України з баскетболу 3х3 зареєструвались більше 65 команд
На перший етап чемпіонату України з баскетболу 3х3 зареєструвались більше 65 команд

Новини

Латиноси чи українці? Киянка, що втекла від війни до США, розповіла, кого цькують трампісти
Сьогодні, 14:00
Подорожачав бензин? Винні мігранти! Українка розповіла, як трампівська пропаганда зомбує американців
Вчора, 23:00
За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)
Вчора, 18:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
7 червня, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua