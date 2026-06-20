«Динамо» гратиме в єврокубках без Ярмоленка – джерело

Андрій Ярмоленко гратиме у новому сезоні лише в матчах УПЛ

Досвідчений хавбек у новому сезоні допоможе киянам лише в чемпіонаті України

Вінгер київського «Динамо» і збірної України Андрій Ярмоленко не гратиме в єврокубках, де українська команда розпочне свій шлях з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

За інформацією джерела, досвідчений гравець планує сконцентруватись на виступах в чемпіонаті, тому продовжує підготовку за індивідуальною програмою.

«Ярмоленка на зборах можна не чекати. Він закінчив, будемо відверто говорити, як мінімум з єврокубками, з міжнародною кар'єрою. За моєю інформацією в нього своя індивідуальна програма і він готується не на єврокубки», – повідомив інсайдер.

У минулому сезоні 36-річний вінгер зіграв 35 матчів, в яких забив 12 голів і віддав одну результативну передачу. Контракт ветерана з київським клубом спливає у червні 2027-го.

Підопічні Ігоря Костюка в першому раунді відбору Ліги Європи зустрінуться з румунською «Університатею» (Клуж), а у випадку перемоги суперником в другому раунді стане грецький ПАОК.

Нагадаємо, київське «Динамо» визначилося з ареною для проведення номінально домашніх матчів у єврокубковому сезоні 2026/27. Свої міжнародні поєдинки команда проводитиме на стадіоні «Арена Люблін» у польському Любліні.

Цей стадіон уже добре знайомий «біло-синім». У сезоні 2024/25 саме тут динамівці приймали суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів, зігравши матчі проти сербського «Партизана», шотландського «Рейнджерс» та австрійського «РБ Зальцбург».

Також «Арена Люблін» була домашнім майданчиком команди під час єврокубкової кампанії сезону 2025/26, коли «Динамо» зустрічалося з мальтійським «Хамрун Спартанс», кіпрським «Пафосом» у кваліфікації Ліги чемпіонів, з ізраїльським «Маккабі» Тель-Авів у кваліфікації Ліги Європи, а також проводило матчі основного етапу Ліги конференцій.