Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» гратиме в єврокубках без Ярмоленка – джерело

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» гратиме в єврокубках без Ярмоленка – джерело
Андрій Ярмоленко гратиме у новому сезоні лише в матчах УПЛ
фото: ФК Динамо

Досвідчений хавбек у новому сезоні допоможе киянам лише в чемпіонаті України

Вінгер київського «Динамо» і збірної України Андрій Ярмоленко не гратиме в єврокубках, де українська команда розпочне свій шлях з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

За інформацією джерела, досвідчений гравець планує сконцентруватись на виступах в чемпіонаті, тому продовжує підготовку за індивідуальною програмою.

«Ярмоленка на зборах можна не чекати. Він закінчив, будемо відверто говорити, як мінімум з єврокубками, з міжнародною кар'єрою. За моєю інформацією в нього своя індивідуальна програма і він готується не на єврокубки», – повідомив інсайдер.

У минулому сезоні 36-річний вінгер зіграв 35 матчів, в яких забив 12 голів і віддав одну результативну передачу. Контракт ветерана з київським клубом спливає у червні 2027-го.

Підопічні Ігоря Костюка в першому раунді відбору Ліги Європи зустрінуться з румунською «Університатею» (Клуж), а у випадку перемоги суперником в другому раунді стане грецький ПАОК.

Нагадаємо, київське «Динамо» визначилося з ареною для проведення номінально домашніх матчів у єврокубковому сезоні 2026/27. Свої міжнародні поєдинки команда проводитиме на стадіоні «Арена Люблін» у польському Любліні.

Цей стадіон уже добре знайомий «біло-синім». У сезоні 2024/25 саме тут динамівці приймали суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів, зігравши матчі проти сербського «Партизана», шотландського «Рейнджерс» та австрійського «РБ Зальцбург».

Також «Арена Люблін» була домашнім майданчиком команди під час єврокубкової кампанії сезону 2025/26, коли «Динамо» зустрічалося з мальтійським «Хамрун Спартанс», кіпрським «Пафосом» у кваліфікації Ліги чемпіонів, з ізраїльським «Маккабі» Тель-Авів у кваліфікації Ліги Європи, а також проводило матчі основного етапу Ліги конференцій.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Андрій Ярмоленко Ліга Європи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чемпіон Англії заробив чверть мільярда за сезон
«Арсенал» заробив найбільше серед чемпіонів європейських ліг
21 травня, 20:25
Майкл Каррік змінив статус тимчасового тренера і уклав контракт до літа 2028 року
«Манчестер Юнайтед» призначив головного тренера
22 травня, 14:18
Антоніо Рюдігер продовжить виступи на «Бернабеу»
«Реал» узгодив новий контракт із ветераном команди
26 травня, 17:24
Національна команда перед попереднім спарингом
Футбольна збірна України оприлюднила стартовий склад на дебютний матч Мальдери
31 травня, 17:28
Мессі не зіграє в товариському матчі Аргентини проти Гондурасу, який пройде 7 червня 2026 року
Мессі після отримання травми готується до Чемпіонату світу за індивідуальною програмою
3 червня, 10:12
Іранські вболівальники не зможуть потрапити до США на матчі Чемпіонату світу
Іран звинуватив США у скасуванні квоти на квитки для вболівальників на матчі Чемпіонату світу
9 червня, 12:45
Маркус Рашфорд повернеться в рідний клуб
«Барселона» остаточно визначилася щодо майбутнього Рашфорда – ЗМІ
10 червня, 15:57
Південна Корея вдруге в історії стартувала на ЧС з вольової перемоги
Південна Корея вдруге в історії розпочала мундіаль з вольової перемоги
12 червня, 10:25
Свої міжнародні поєдинки столична команда проводитиме на стадіоні «Арена Люблін» у польському Любліні
«Динамо» назвало стадіон, на якому гратиме єврокубкові матчі сезону 2026/27
16 червня, 12:24

Новини

«Динамо» гратиме в єврокубках без Ярмоленка – джерело
«Динамо» гратиме в єврокубках без Ярмоленка – джерело
Нідерланди – Швеція. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Нідерланди – Швеція. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Вперше в історії футболу гравця вилучили з поля за розмову із прикритим ротом
Вперше в історії футболу гравця вилучили з поля за розмову із прикритим ротом
Роналдінью вирішив у 46 років відновити кар’єру гравця
Роналдінью вирішив у 46 років відновити кар’єру гравця
Гравець «Динамо» офіційно перейшов у «Полісся»
Гравець «Динамо» офіційно перейшов у «Полісся»
Чемпіонат світу 2026: футболісти двічі за день оновили рекорд найшвидшого голу турніру
Чемпіонат світу 2026: футболісти двічі за день оновили рекорд найшвидшого голу турніру

Новини

В Україні без опадів: погода на 20 червня
Сьогодні, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Вчора, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Вчора, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Вчора, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Вчора, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Вчора, 04:07

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua