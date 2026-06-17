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«Челсі» підшукав заміну проданому чемпіону Європи в «Реалі» – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Челсі» підшукав заміну проданому чемпіону Європи в «Реалі» – ЗМІ
Альваро Каррерас провів лише рік на «Бернабеу»
фото: EFE

Англійський та іспанський гранди можуть провернути ще один трансфер цього літа

Лондонський «Челсі» накинув оком на оборонця мадридського «Реала» Альваро Каррераса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

«Сині» прагнуть підсилити лівий фланг оборони після продажу Марка Кукурельї. Іспанець поповнив лави саме «Реала». Тепер же Каррерас отримав нагоду поїхати в зворотному напрямку.

Перспективи молодого оборонця на «Бернабеу» стали туманними. Тепер в обоймі «вершкових» аж четверо виконавців на лівий фланг. Конкуренцію Кукурельї можуть скласти не тільки Каррерас, а й Фран Гарсія і завсідник лазарету Менді.

Потенційний новачок «Челсі» в сезоні 2025/26 зіграв 40 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу Каррерас записав два голи та три результативні передачі. Контракт оборонця з «вершковими» розрахований до літа 2031 року.

До слова, раніше «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, нещодавно «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Челсі ФК Реал (Мадрид)

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