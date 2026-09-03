Новачок Прем'єр-ліги оформив перехід нападника «Харкова»

Команда Романа Григорчука підсилила атакувальну лінію

Одеський «Чорноморець» оголосив про трансфер форварда «Харкова» Крістіана Мба. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Моряки» орендували нігерійця до кінця сезону. Кольори нової команди він захищатиме під 99-м номером. «Чорноморець» встиг внести Мба в заявку на Прем'єр-лігу до старту нового туру.

Мба переїхав до України посеред кампанії 2024/25. Утім, стати основним виконавцем у «Харкові» так і не зумів. Останнім часом нападник був дублером співвітчизника Пітера Ітодо.

У минулому сезоні Мба провів 26 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять голів. Контракт африканця з «Харковом» розрахований до літа 2028 року.

До слова, київське «Динамо» з помилками Суркіса сенсаційно програло «Буковині» в Прем'єр-лізі. Спершу кіпер не впорався з пресингом чернівчан. А на старті другого тайму він випустив м'яч за лінію воріт після верхової боротьби.

Нагадаємо, черкаський ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу» з Рівного в УПЛ. Недільний матч розпочався о 15:30, а завершився після 22-ї години. Переможний м'яч забив оборонець Чечер.