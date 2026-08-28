Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Владислав Ванат зверувся до Циганкова після переходу вінгера до «Аякса»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Владислав Ванат зверувся до Циганкова після переходу вінгера до «Аякса»
Владислав Ванат та Віктор Циганков, які свого часу разом виступали за «Жирону»
фото: пресслужба «Жирони»

Вінгер збірної України підписав контракт з нідерландським грандом терміном на три сезони 

Український нападаник «Жирони» Владислав Ванат звернувся до Віктора Циганкова, який залишив іспанський клуб та перебрався до «Аякса». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram бомбардира «біло-червоних».

«Успіхів, мій друже. Сумую за тобою», - лаконічно написав Ванат, додавши спільне фото з Циганковим.

Владислав Ванат зверувся до Циганкова після переходу вінгера до «Аякса» фото 1
фото: Instagram Владислава Ваната

Віктор Циганков перейшов до «Жирони» «Динамо» взимку 2023 року, за цей час провів у футболці іпаснського клубу 119 матчів, забив 20 голів та віддав 23 гольові передачі. За підсумками минулого сезону каталонці залишили Ла Лігу, після чого вінгер не захотів продовжувати виступати за клуб. В підсумку, контракт українця викупив «Аякс». Угода між представником чемпіонату Нідерландів та Циганковим розрахована на три роки.

Ванат же перейшов до «Жирони» з «Динамо» лише рік тому. Цього сезону на поле не виходив, а за інформацією журналіста Крістіана Вакеро попросив керівництво іспанського клубу виставити його на трансфер.

До слова, «Аякс», кольори якого захищатиме Выктор Циганков, дізнався, з ким зіграє у основному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Як повідомлялося, «Шахтар» дізнався суперників по Лізі чемпіонів.

Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів

  • «Реал»
  • «Інтер»
  • «Спортінг»
  • ПСВ
  • «Фенербахче»
  • «РБ Лейпциг»
  • АЕК
  • «Слован»

Розклад матчів Ліги чемпіонів

  • 1-й тур: 8-10 вересня 2026 року;
  • 2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року;
  • 3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року;
  • 4-й тур: 3-4 листопада 2026 року;
  • 5-й тур: 24-25 листопада 2026 року;
  • 6-й тур: 8-9 грудня 2026 року;
  • 7-й тур: 19-20 січня 2027 року;
  • 8-й тур: 27 січня 2027 року.
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Віктор Циганков ФК Аякс ФК Жирона Владислав Ванат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карло Анчелотті: Ми програли чемпіонат світу під час паузи на охолодження
Анчелотті назвав несподівану причину, чого Бразилія так рано вилетіли з мундіалю
30 липня, 17:16
Данило Кревсун отримав статус вільного агента і шукає новий клуб
Півзахисник збірної України залишився без клубу і вже відмовив команді з УПЛ
31 липня, 14:59
68-річний Безсонов є шестиразовим чемпіоном СРСР
Легендарний гравець «Динамо» розповів, чому вирішив повністю відмовитися від алкоголю
5 серпня, 10:19
Суперники розіграють Суперкубок Європи
ПСЖ – «Астон Вілла». Прогноз і анонс на матч Суперкубка УЄФА Реклама
12 серпня, 09:50
Ліонель Мессі вийшов на заміну після перерви і не відзначився результативними діями
Мессі зіграв перший матч після смерті батька
13 серпня, 12:10
Ігор Костюк очолює Динамо з листопада 2025 року
Чи залишиться Костюк в «Динамо»? ЗМІ повідомили про рішення керівництва клубу
14 серпня, 09:41
Суперники змінилися в кадровому плані
«Ньюкасл» – «Ліверпуль». Прогноз і анонс на матч першого туру чемпіонату Англії Реклама
23 серпня, 09:50
Гірники найближчим часом дізнаються суперників, з якими зустрінуться у головному єврокубку
Жеребкування Ліги чемпіонів: коли «Шахтар» дізнається своїх суперників
Вчора, 11:40
Арда Туран: Ми сприймаємо Лігу чемпіонів як нагоду заявити про себе
Тренер «Шахтаря» Туран прокоментував результати жеребкування Ліги чемпіонів
Сьогодні, 12:42

Новини

Чемпіон Англії попрощався з нереалізованим талантом
Чемпіон Англії попрощався з нереалізованим талантом
Україна стартувала з перемоги на Чемпіонаті світу з Socca
Україна стартувала з перемоги на Чемпіонаті світу з Socca
«Ювентус» підтвердив важку травму лідера команди
«Ювентус» підтвердив важку травму лідера команди
Владислав Ванат зверувся до Циганкова після переходу вінгера до «Аякса»
Владислав Ванат зверувся до Циганкова після переходу вінгера до «Аякса»
ФІФА пом'якшила покарання аргентинцям, які влаштували бійку після фіналу Чемпіонату світу
ФІФА пом'якшила покарання аргентинцям, які влаштували бійку після фіналу Чемпіонату світу
Переможець Ліги Європи прихистив багаторазового чемпіона Німеччини
Переможець Ліги Європи прихистив багаторазового чемпіона Німеччини

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
70K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
55K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Сьогодні, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
Вчора, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Вчора, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua