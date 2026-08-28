Владислав Ванат зверувся до Циганкова після переходу вінгера до «Аякса»
Вінгер збірної України підписав контракт з нідерландським грандом терміном на три сезони
Український нападаник «Жирони» Владислав Ванат звернувся до Віктора Циганкова, який залишив іспанський клуб та перебрався до «Аякса». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram бомбардира «біло-червоних».
«Успіхів, мій друже. Сумую за тобою», - лаконічно написав Ванат, додавши спільне фото з Циганковим.
Віктор Циганков перейшов до «Жирони» «Динамо» взимку 2023 року, за цей час провів у футболці іпаснського клубу 119 матчів, забив 20 голів та віддав 23 гольові передачі. За підсумками минулого сезону каталонці залишили Ла Лігу, після чого вінгер не захотів продовжувати виступати за клуб. В підсумку, контракт українця викупив «Аякс». Угода між представником чемпіонату Нідерландів та Циганковим розрахована на три роки.
Ванат же перейшов до «Жирони» з «Динамо» лише рік тому. Цього сезону на поле не виходив, а за інформацією журналіста Крістіана Вакеро попросив керівництво іспанського клубу виставити його на трансфер.
До слова, «Аякс», кольори якого захищатиме Выктор Циганков, дізнався, з ким зіграє у основному раунді Ліги конференцій 2026/27.
Як повідомлялося, «Шахтар» дізнався суперників по Лізі чемпіонів.
Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів
- «Реал»
- «Інтер»
- «Спортінг»
- ПСВ
- «Фенербахче»
- «РБ Лейпциг»
- АЕК
- «Слован»
Розклад матчів Ліги чемпіонів
- 1-й тур: 8-10 вересня 2026 року;
- 2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року;
- 3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року;
- 4-й тур: 3-4 листопада 2026 року;
- 5-й тур: 24-25 листопада 2026 року;
- 6-й тур: 8-9 грудня 2026 року;
- 7-й тур: 19-20 січня 2027 року;
- 8-й тур: 27 січня 2027 року.
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