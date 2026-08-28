Владислав Ванат зверувся до Циганкова після переходу вінгера до «Аякса»

Владислав Ванат та Віктор Циганков, які свого часу разом виступали за «Жирону»

Вінгер збірної України підписав контракт з нідерландським грандом терміном на три сезони

Український нападаник «Жирони» Владислав Ванат звернувся до Віктора Циганкова, який залишив іспанський клуб та перебрався до «Аякса». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram бомбардира «біло-червоних».

«Успіхів, мій друже. Сумую за тобою», - лаконічно написав Ванат, додавши спільне фото з Циганковим.

фото: Instagram Владислава Ваната

Віктор Циганков перейшов до «Жирони» «Динамо» взимку 2023 року, за цей час провів у футболці іпаснського клубу 119 матчів, забив 20 голів та віддав 23 гольові передачі. За підсумками минулого сезону каталонці залишили Ла Лігу, після чого вінгер не захотів продовжувати виступати за клуб. В підсумку, контракт українця викупив «Аякс». Угода між представником чемпіонату Нідерландів та Циганковим розрахована на три роки.

Ванат же перейшов до «Жирони» з «Динамо» лише рік тому. Цього сезону на поле не виходив, а за інформацією журналіста Крістіана Вакеро попросив керівництво іспанського клубу виставити його на трансфер.

До слова, «Аякс», кольори якого захищатиме Выктор Циганков, дізнався, з ким зіграє у основному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Як повідомлялося, «Шахтар» дізнався суперників по Лізі чемпіонів.

Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів

«Реал»

«Інтер»

«Спортінг»

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АЕК

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Розклад матчів Ліги чемпіонів