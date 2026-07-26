Колишній воротар «Арсеналу» оголосив про завершення кар'єри

Лукаш Фабіанскі у 41 рік вирішив покинути футбол

Польський голкіпер Лукаш Фабіанскі офіційно завершив професійну кар'єру. Про це повідомляє «Главком».

Кінець тривалої кар'єри

Про своє рішення 41-річний ексворотар «Арсеналу», «Суонсі», «Вест Гема» та збірної Польщі повідомив у соціальних мережах, опублікувавши емоційне прощальне звернення. Фабіанскі подякував усім, хто був поруч із ним протягом багаторічної кар'єри: тренерам, партнерам по команді, вболівальникам і своїй родині.

«Деякі прощання даються важче за інші. Сьогодні саме такий день. Після стількох незабутніх років настав час закрити найкрасивіший розділ мого життя. Бути воротарем – це не просто позиція на полі. Це спосіб мислення. Це спосіб життя. Один раз воротар. Назавжди воротар. Дякую, футболе», – написав Фабіанскі.

Поляк також зазначив, що не має наміру повністю залишати футбол. За його словами, надалі він хоче працювати з молодими воротарями, допомагаючи їм розвиватися та передаючи власний досвід.

Кар'єра Фабіанскі

Більшу частину кар'єри Фабіанскі провів в Англії, де зіграв 376 матчів в Англійській Прем'єр-лізі. Після дебюту за познанський «Лех» він виступав за варшавську «Легію», з якою став чемпіоном Польщі у сезоні 2005/06. У 2007 році воротар перейшов до лондонського «Арсеналу», а згодом захищав кольори «Суонсі Сіті» та «Вест Гем Юнайтед».

Разом із «Арсеналом» Фабіанскі виграв Кубок Англії у 2014 році, а в складі «Вест Гема» став переможцем Ліги конференцій УЄФА сезону-2022/23. Період виступів за «Суонсі» також став одним із найуспішніших у його кар'єрі – у 2018 році вболівальники валлійського клубу визнали поляка найкращим гравцем команди.

Вагомий слід Фабіанскі залишив і в національній збірній Польщі. Упродовж 2006–2021 років він провів 57 матчів за головну команду країни та представляв її на п'яти великих міжнародних турнірах: Чемпіонатах світу 2006 і 2018 років, а також Євро-2008, Євро-2016 та Євро-2020.

Нагадаємо, що дворазовий чемпіон Європи з футболу в 41 рік завершив професійну кар'єру.