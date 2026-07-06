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Розв’язка вже близько. Визначилися дві пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Розв’язка вже близько. Визначилися дві пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Перша гра 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 відбудеться 9 липня
фото: DepositPhotos.com

Чемпіонат світу з футболу завершиться 19 липня

Визначилися дві пари 1/4 фіналу світової першості з футболу, який проходить у США, Канаді та Мексиці. Про це повідомляє «Главком».

1/4 фіналу Чемпіонату світу

  • Марокко – Франція
  • Норвегія – Англія

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

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Які збірні зіграють у першому матчі 1/4 фіналу Чемпіонату світу

Перша гра 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 відбудеться 9 липня: о 23:00 за київським часом свій поєдинок проведуть збірні Франції та Марокко.

Марокко обіграло Канаду у матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу.

У другому таймі Хакімі зі стандарту покотив під удар Унаї, який класним ударом поцілив у кут. 

За рахунку 0:1 Канада нічого не могла створити біля воріт суперника, який дуже грамотно захищався. Жодного результату не давали і стандарти. А от марокканці скористались черговим шансом. Стрімку контратаку завершив Унаї, який влучно пробив у верхній кут і оформив дубль. Через кілька хвилин Рахімі міг знімати всі питання, але влучив з-за меж штрафного у поперечину.

Нагадаємо, Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 67-й хвилині. Після того, як Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика, проти нього порушив правила Густаво Гомес. Спочатку арбітр не призначив пенальті, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вказав на одинадцятиметрову позначку. До м'яча підійшов Кіліан Мбаппе, який холоднокровно пробив у правий нижній кут і відкрив рахунок.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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