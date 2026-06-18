Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Неймар повернувся до тренувань збірної Бразилії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Неймар повернувся до тренувань збірної Бразилії
Неймар близький до повернення на поле
фото: Getty Images

Ветеран залікував ушкодження литкового м'яза

Нападник бразильського «Сантоса» Неймар відновив участь в тренувальних сесіях національної команди Бразилії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Досвідчений бразилець в середу повернувся до занять. Він тренувався у загальній групі виконавців під керівництвом Карло Анчелотті. Наразі невідомою залишається дата повернення Неймара на поле.

Бразилець зазнав м'язового ушкодження орієнтовно місяць тому. Неймар пропустив стартовий матч «селесао» на Чемпіонаті світу 2026. Збірна Бразилії розписала нічию з Марокко (1:1).

У нинішньому сезоні Неймар зіграв 15 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав шість голів і чотири результативні передачі. Цьогорічний Мундіаль стане четвертим у кар'єрі нападника.

Неймар у збірній Бразилії

Вихованець «Сантоса» дебютував за національну команду ще в 2010 році. З тих пір він провів у лавах пентакампеонів світу 128 матчів, у яких оформив 79 голів.

Востаннє футболку збірної Бразилії Неймар одягав у жовтні 2023 року. Тоді він захищав кольори аравійського «Аль-Хіляля». Перед цим нападник побив рекорд Пеле за голами в національній команді (77 м'ячів).

Неймар у складі Бразилії взяв участь в трьох чемпіонатах світу (2014, 2018, 2022). Найвище досягнення – четверте місце на Мундіалі-2014. Також він виграв Кубок конфедерацій у 2013 році.

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(час початку матчів вказано за київським часом)

Дата Час Матч / Пара суперників
ЧС-2026, група A. Розклад матчів
11 червня 22:00 Мексика – ПАР
12 червня 05:00 Республіка Корея – Чехія
18 червня 19:00 Чехія – ПАР
19 червня 04:00 Мексика – Республіка Корея
25 червня 04:00 Чехія – Мексика
25 червня 04:00 ПАР – Республіка Корея
ЧС-2026, група B. Розклад матчів
12 червня 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина
13 червня 22:00 Катар – Швейцарія
18 червня 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина
19 червня 01:00 Канада – Катар
24 червня 22:00 Швейцарія – Канада
24 червня 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар
ЧС-2026, група C. Розклад матчів
14 червня 01:00 Бразилія – Марокко
14 червня 04:00 Гаїті – Шотландія
20 червня 01:00 Шотландія – Марокко
20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті
25 червня 01:00 Шотландія – Бразилія
25 червня 01:00 Марокко – Гаїті
ЧС-2026, група D. Розклад матчів
13 червня 04:00 США – Парагвай
14 червня 07:00 Австралія – Туреччина
19 червня 22:00 США – Австралія
20 червня 06:00 Туреччина – Парагвай
26 червня 05:00 Туреччина – США
26 червня 05:00 Парагвай – Австралія
ЧС-2026, група E. Розклад матчів
14 червня 20:00 Німеччина – Кюрасао
15 червня 02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор
20 червня 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар
21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао
25 червня 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар
25 червня 23:00 Еквадор – Німеччина
ЧС-2026, група F. Розклад матчів
14 червня 23:00 Нідерланди – Японія
15 червня 05:00 Швеція – Туніс
20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція
21 червня 07:00 Туніс – Японія
26 червня 02:00 Японія – Швеція
26 червня 02:00 Туніс – Нідерланди
ЧС-2026, група G. Розклад матчів
15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет
16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія
21 червня 22:00 Бельгія – Іран
22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет
27 червня 06:00 Єгипет – Іран
27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія
ЧС-2026, група H. Розклад матчів
15 червня 19:00 Іспанія – Кабо-Верде
16 червня 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай
21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія
22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде
27 червня 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія
27 червня 03:00 Уругвай – Іспанія
ЧС-2026, група I. Розклад матчів
16 червня 22:00 Франція – Сенегал
17 червня 01:00 Ірак – Норвегія
23 червня 00:00 Франція – Ірак
23 червня 03:00 Норвегія – Сенегал
26 червня 22:00 Норвегія – Франція
26 червня 22:00 Сенегал – Ірак
ЧС-2026, група J. Розклад матчів
17 червня 04:00 Аргентина – Алжир
17 червня 07:00 Австрія – Йорданія
22 червня 20:00 Аргентина – Австрія
23 червня 06:00 Йорданія – Алжир
28 червня 05:00 Алжир – Австрія
28 червня 05:00 Йорданія – Аргентина
ЧС-2026, група K. Розклад матчів
17 червня 20:00 Португалія – ДР Конго
18 червня 05:00 Узбекистан – Колумбія
23 червня 20:00 Португалія – Узбекистан
24 червня 05:00 Колумбія – ДР Конго
28 червня 02:30 Колумбія – Португалія
28 червня 02:30 ДР Конго – Узбекистан
ЧС-2026, група L. Розклад матчів
17 червня 23:00 Англія – Хорватія
18 червня 02:00 Гана – Панама
23 червня 23:00 Англія – Гана
24 червня 02:00 Панама – Хорватія
28 червня 00:00 Панама – Англія
28 червня 00:00 Хорватія – Гана
ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
28 червня 22:00 друга команда групи A – друга команда групи B
29 червня 20:00 переможець групи C – друга команда групи F
29 червня 23:30 переможець групи E – третя команда групи A/B/C/D/F
30 червня 04:00 переможець групи F – друга команда групи C
30 червня 20:00 друга команда групи E – друга команда групи I
1 липня 00:00 переможець групи I – третя команда групи C/D/F/G/H
1 липня 04:00 переможець групи A – третя команда групи C/E/F/H/I
1 липня 19:00 переможець групи L – третя команда групи E/H/I/J/K
1 липня 23:00 переможець групи G – третя команда групи A/E/H/I/J
2 липня 03:00 переможець групи D – третя команда групи B/E/F/I/J
2 липня 22:00 переможець групи H – друга команда групи J
3 липня 02:00 друга команда групи K – друга команда групи L
3 липня 06:00 переможець групи B – третя команда групи E/F/G/I/J
3 липня 21:00 друга команда групи D – друга команда групи G
4 липня 01:00 переможець групи J – друга команда групи H
4 липня 04:30 переможець групи K – третя команда групи D/E/I/J/L
ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
4 липня 20:00 переможець матчу 1 1/16 фіналу – переможець матчу 4 1/16 фіналу
5 липня 00:00 переможець матчу 3 1/16 фіналу – переможець матчу 6 1/16 фіналу
5 липня 23:00 переможець матчу 2 1/16 фіналу – переможець матчу 5 1/16 фіналу
6 липня 03:00 переможець матчу 7 1/16 фіналу – переможець матчу 8 1/16 фіналу
6 липня 22:00 переможець матчу 12 1/16 фіналу – переможець матчу 11 1/16 фіналу
7 липня 03:00 переможець матчу 10 1/16 фіналу – переможець матчу 9 1/16 фіналу
7 липня 19:00 переможець матчу 15 1/16 фіналу – переможець матчу 14 1/16 фіналу
7 липня 23:00 переможець матчу 13 1/16 фіналу – переможець матчу 16 1/16 фіналу
ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
9 липня 23:00 переможець матчу 1 1/8 фіналу – переможець матчу 2 1/8 фіналу
10 липня 22:00 переможець матчу 5 1/8 фіналу – переможець матчу 6 1/8 фіналу
11 липня 00:00 переможець матчу 3 1/8 фіналу – переможець матчу 4 1/8 фіналу
11 липня 04:00 переможець матчу 7 1/8 фіналу – переможець матчу 8 1/8 фіналу
ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
14 липня 22:00 переможець матчу 1 чвертьфіналу – переможець матчу 2 чвертьфіналу
15 липня 22:00 переможець матчу 3 чвертьфіналу – переможець матчу 4 чвертьфіналу
ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
19 липня 22:00 переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу

До слова, раніше Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі ЧС-2026. Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

Натомість національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу. «Атлаські леви» відкрили рахунок зусиллями форварда Сайбарі. Пентакампеони платени відігралися завдяки голу нападника Вінісіуса.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Неймар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліонель Мессі потужно розпочав Чемпіонат світу 2026
Сейви від «Бабусі», рекорди легенд та скандали. Підсумки першого туру Чемпіонату світу з футболу
Сьогодні, 12:42
Кріштіану Роналду не звикати закладати орієнтири
Роналду встановив віковий рекорд на Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 20:12
Старань Жуана Невеша забракло для перемоги
Збірна Португалії сенсаційно не змогла переграти ДР Конго на Чемпіонаті світу
Вчора, 21:59
Історична подія стала у грі Португалія – ДР Конго
Вперше в історії на Чемпіонаті світу був призначений кутовий за затримку часу
Вчора, 22:57
У матчі проти команди Хорватії Кейн реалізував п'ятий 11-метровий на світових першостях
Кейн після гри з Хорватією на Чемпіонаті світу став автором унікального досягнення
Сьогодні, 08:40
Ельє Ваї зіштовхнувся з нетиповими проблемами
Учасник Чемпіонату світу 2026 став фігурантом справи про договірні матчі – ЗМІ
Сьогодні, 14:45
Тухелю не сподобалася поведінка фотографів на світовій першості
Головний тренер збірної Англії поскаржився на фотографів на Чемпіонаті світу
Сьогодні, 15:11
Справу працівника стадіону «Ацтека», який хотів заробити на матчах Чемпіонату світу, передано до прокуратури
Працівник стадіону «Ацтека», який продав акредитацію на Чемпіонат світу, потрапив за ґрати
Сьогодні, 17:53
Карлуш Кейруш здатен перемагати в солідному віці
Тренер африканської збірної встановив рекорд на Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 17:55

Новини

«Реал» готовий віддати за зірку «Баварії» шалені гроші – ЗМІ
«Реал» готовий віддати за зірку «Баварії» шалені гроші – ЗМІ
Неймар повернувся до тренувань збірної Бразилії
Неймар повернувся до тренувань збірної Бразилії
Тренер африканської збірної встановив рекорд на Чемпіонаті світу 2026
Тренер африканської збірної встановив рекорд на Чемпіонаті світу 2026
Працівник стадіону «Ацтека», який продав акредитацію на Чемпіонат світу, потрапив за ґрати
Працівник стадіону «Ацтека», який продав акредитацію на Чемпіонат світу, потрапив за ґрати
Збірна України поступилася Польщі в жіночій Лізі націй з волейболу
Збірна України поступилася Польщі в жіночій Лізі націй з волейболу
«Харківські Соколи» підсилилися капітаном «Київ-Баскета»
«Харківські Соколи» підсилилися капітаном «Київ-Баскета»

Новини

Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Сьогодні, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Вчора, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Вчора, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Вчора, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua