Неймар повернувся до тренувань збірної Бразилії

Ветеран залікував ушкодження литкового м'яза

Нападник бразильського «Сантоса» Неймар відновив участь в тренувальних сесіях національної команди Бразилії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Досвідчений бразилець в середу повернувся до занять. Він тренувався у загальній групі виконавців під керівництвом Карло Анчелотті. Наразі невідомою залишається дата повернення Неймара на поле.

Бразилець зазнав м'язового ушкодження орієнтовно місяць тому. Неймар пропустив стартовий матч «селесао» на Чемпіонаті світу 2026. Збірна Бразилії розписала нічию з Марокко (1:1).

У нинішньому сезоні Неймар зіграв 15 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав шість голів і чотири результативні передачі. Цьогорічний Мундіаль стане четвертим у кар'єрі нападника.

Неймар у збірній Бразилії

Вихованець «Сантоса» дебютував за національну команду ще в 2010 році. З тих пір він провів у лавах пентакампеонів світу 128 матчів, у яких оформив 79 голів.

Востаннє футболку збірної Бразилії Неймар одягав у жовтні 2023 року. Тоді він захищав кольори аравійського «Аль-Хіляля». Перед цим нападник побив рекорд Пеле за голами в національній команді (77 м'ячів).

Неймар у складі Бразилії взяв участь в трьох чемпіонатах світу (2014, 2018, 2022). Найвище досягнення – четверте місце на Мундіалі-2014. Також він виграв Кубок конфедерацій у 2013 році.

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(час початку матчів вказано за київським часом)

До слова, раніше Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі ЧС-2026. Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

Натомість національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу. «Атлаські леви» відкрили рахунок зусиллями форварда Сайбарі. Пентакампеони платени відігралися завдяки голу нападника Вінісіуса.