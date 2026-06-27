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Збірна України U-19 з футболу оголосила остаточну заявку на Євро-2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Збірна України U-19 з футболу оголосила остаточну заявку на Євро-2026
Збірна України U-19 готується до старту юнацького Чемпіонату Європи, який пройде в Уельсі
фото: УАФ

«Синьо-жовті» стартують 29 червня матчем проти Хорватії

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко визначився із списком футболістів, які зіграють на Чемпіонаті Європи 2026 U-19. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Збірна України провела навчально-тренувальний збір у Польщі, під час якого займалися 23 футболісти. До фінальної заявки не потрапили: Денис Марченко («Карпати»), Михайло Решетніков («Шахтар»), Артур Ухань («Татран», Словаччина), Олександр Фещенко («Оболонь»). Натомість Михайленко зробив вибір на користь Віталій Глюта («Чикаго», США).

Заявка юнацької збірної України на Євро-2026 (U-19)

  • Воротарі: Назар Домчак («Славія» Прага, Чехія), Назар Макаренко («Олександрія»)
  • Захисники: Нікіта Калюжний, Ярослав Милокост, Дмитро Стрільчук (усі – «Шахтар» Донецьк), Кирило Дигтяр, Єгор Шерстюк (обидва – «Металіст» Харків), Данило Малов («Олімпія» Любляна, Словенія), Юрій Кокодиняк («Карпати» Львів), Костянтин Губенко («Динамо» Київ)
  • Півзахисники: Олександр Сорока («Гент», Бельгія), Богдан Оличенко («Баварія» Мюнхен, Німеччина), Константінос Пліш («Олімпіакос» Пірей, Греція), Павло Люсін («Динамо» Київ), Сергій Ігнатков (ФК «Сараєво», Боснія і Герцеговина), Патрик Сикут («Пітерборо», Англія), Віталій Глют («Чикаго», США)
  • Нападники: Богдан Попов («Емполі», Італія), Дмитро Богданов («Уніон» Берлін, Німеччина), Олександр Каменський («Кривбас» Кривий Ріг)

Збірна України гратиме у квартеті B разом із однолітками із Хорватії, Італії та Сербії. Перший матч підопічні Михайленка проведуть проти Хорватії у понеділок, 29 червня о 22 за київським часом.

У квартеті А виступатимуть команди Данії, Іспанії, Уельсу та Німеччини. Дві найкращі команди кожної групи вийдуть у плейоф, а також автоматично отримають путівку на Чемпіонат світу U-20 у 2027 році.

Нагадаємо, що новим головним тренером молодіжної збірної України з футболу стане Дмитро Михайленко. Відомий журналіст та інсайдер Михайло Співаковський повідомив, що Унаї Мельгоса залишить посаду головного тренера збірної України U-21.

«З того, що я знаю, контракт іспанського фахівця продовжено не буде. Новим головним тренером, і в принципі ця логіка максимально читалася, має стати Дмитро Михайленко. Хто буде його помічником, поки що ми не знаємо, бо Володимир Єзерський вже працює у штабі Андреа Мальдери», – розповів Співаковський.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Дмитро Михайленко

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