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Мбаппе став найкращим бомбардиром збірної Франції і п'ятим на мундіалях

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Мбаппе став найкращим бомбардиром збірної Франції і п'ятим на мундіалях
Кіліан Мбаппе забиває перший гол у ворота Сенегалу в матчі ЧС-2026
фото: Getty Images

Нападник відзначився дублем у матчі ЧС-2026 проти Сенегалу

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром  національної команди та увійшов у топ-5 голеадорів в історії за забитими м'ячами на чемпіонатах світу. Про це повідомляє «Главком».

На старті Чемпіонату світу 2026 Франція перемогла Сенегал (3:1), а Мбаппе відзначився дублем. Завдяки цим забитим м’ячам Кіліан перевершив національний рекорд за голами за збірну. Тепер в його активі 58 голів у 99 матчах, він обійшов у списку бомбардирів збірної Олів'є Жіру.

«Ми бачили на прикладі інших команд, що почати з перемоги складно. Усі команди знають, що Чемпіонат світу унікальний, кожен хоче перемагати і створити гарний імідж своєї країни. Це був нелегкий поєдинок. Я тут, щоб допомогти команді, продовжувати і спробувати вписати важливу сторінку в історії Франції. Дорога буде дуже довгою, але ми готові до цього.

Я граю, щоб творити історію для своєї країни і щоб моя команда виграла Чемпіонат світу. Якщо почну грати через всіх, хто мене критикує, щоб змусити їх замовкнути, маю грати до 80 років. Це лише перший матч у групі», – розповів Мбаппе.

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 Крім цього, на рахунку Мбаппе тепер 14 голів на чемпіонатах світу. За цим показником він ділить четверте місце серед найкращих бомбардирів в історії мундіалів. Також Кіліан став першим в історії гравцем, який забив два або більше голів у п'яти різних матчах чемпіонату світу. У фіналі світової першості 2022 року французу вдалося навіть оформити хет-трик, але чемпіонство тоді здобула Аргентина по пенальті 4:2.

Наступним суперником Франції на Чемпіонаті світу 2026 стане Ірак у матчі вівторка, 23 червня. Початок – о 00:00 за київським часом.

Нагадаємо, капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі забив три голи у матчі Чемпіонату світу 2026 проти Алжиру і вийшов на перше місце у списку найкращих бомбардирів світових першостей. Після голів Алжиру на рахунку Мессі 16 голів на всіх чемпіонатах світу. Разом із ним перше місце у списку найкращих бомбардирів посідає німець Мірослав Клозе.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Кіліан Мбаппе

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