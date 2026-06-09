Триразова чемпіонка Європи Лівач розповіла про нову систему відбору на Олімпіаду

Оксана Лівач: Краще усі питання з ліцензією вирішити на світовій першості

Триразова чемпіонка Європи з боротьби Оксана Лівач в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» пояснила своє ставлення до нової системи відбору на Олімпіаду-2028.

«Згідно з новими критеріями, ліцензію на Олімпіаду-2028 отримають топ-3 учасниці Чемпіонату світу 2027 року, а решта путівок здобудуть найкращі за рейтингом. Рейтингові очки будуть нараховувати і на Чемпіонаті світу 2027 і на спеціальних турнірах у 2028 році.

Звісно, краще усі питання з ліцензією вирішити на світовій першості, бо рейтинговий шлях він такий досить об’ємний. Загалом, є нові правила і ми повинні під них підлаштовуватись», – розповіла Лівач.

Нагадаємо, найкращою спортсменкою квітня 2026 року за версією НОК України визнано Оксану Лівач – представницю жіночої боротьби. На чемпіонаті Європи, що проходив у місті Тирана (Албанія), Оксана виборола титул чемпіонки Європи у ваговій категорії до 50 кг. Найкращим тренером квітня визнано Нарека Будагяна – особистого наставника Оксани Лівач.

Збірна України завершила виступи на Чемпіонаті Європи 2026 року з боротьби, що проходив у Тирані, на першому місці медального заліку. На Євро-2026 «синьо-жовті» стали найкращою збірною за кількістю виграних медалей – 11 нагород, шість з яких – золоті. За результатами турніру Україна вперше виграла медальний залік. Досі вище другого місця «синьо-жовті» не підіймалися.

Усі медалі України на Євро-2026 з боротьби:

Золото : Оксана Лівач (вільна боротьба, жінки, 50 кг), Марія Єфремова (вільна боротьба, жінки, 53 кг), Марія Винник (вільна боротьба, жінки, 59 кг), Ірина Коляденко (вільна боротьба, жінки, 65 кг), Надія Соколовська (вільна боротьба, жінки, 72 кг), Анастасія Алпєєва (вільна боротьба, жінки, 76 кг).

: Оксана Лівач (вільна боротьба, жінки, 50 кг), Марія Єфремова (вільна боротьба, жінки, 53 кг), Марія Винник (вільна боротьба, жінки, 59 кг), Ірина Коляденко (вільна боротьба, жінки, 65 кг), Надія Соколовська (вільна боротьба, жінки, 72 кг), Анастасія Алпєєва (вільна боротьба, жінки, 76 кг). Срібло : Лілія Маланчук (вільна боротьба, жінки, 55 кг).

: Лілія Маланчук (вільна боротьба, жінки, 55 кг). Бронза: Ярослав Фільчаков (греко-римська боротьба, чоловіки, 87 кг), Владлен Козлюк (греко-римська боротьба, чоловіки, 97 кг), Михайло Вишнивецький (греко-римська боротьба, чоловіки, 130 кг), Соломія Винник (вільна боротьба, жінки, 57 кг).

Всього ж Україна завоювала одинадцять нагород чемпіонату Європи та посіла першу сходинку в медальному заліку. Це найкращий результат України за 12 років – тоді «синьо-жовті» вибороли 11 нагород (два золота).